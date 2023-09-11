　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是鹹酥雞害的！　成大研究驚訝：小學生肥胖「幕後真兇」是滷味

▲▼鹿港阿成滷味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲成大研究發現，滷味是小學生肥胖隱藏地雷。（資料照／記者蔡玟君攝）

文／中央社

成大測量及空間資訊學系學生許家瑋、林祐如研究發現，國小低年級孩童肥胖情況與住家方圓200公尺內鹹酥雞攤等台式美食分布正相關，手搖店影響不顯著，滷味則是隱藏地雷。

這項研究由正在成功大學就讀測量及空間資訊學系的博士生許家瑋、碩士生林祐如，在該系副教授吳治達指導下，於2名學生就讀大學期間進行，並在今年6月獲刊登於國內期刊「人口學刊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他合作學者還有林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰，國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員蔡慧如和助理陳穆貞等。

團隊接受中央社記者專訪說明，研究奠基於林口長庚醫院兒童醫學中心LIGHTS兒童世代健康資料庫資料，分析1383名居住於新北、台北、桃園地區，年齡約6到7歲孩童（男童776人、女童607人）資料。

▲▼滷味。（圖／記者周姈姈攝）

▲滷味高熱量、鈉含量高是肥胖隱藏地雷。（資料照／記者周姈姈攝）

研究團隊利用孩童住家點位資料，畫出國小低年級學童步行可達的200公尺範圍，並以Google地圖找出區域內480家鹹酥雞店、439家滷味店、529家手搖飲店等台灣特色美食，將其分布與孩童肥胖情況相對照。

肥胖較常見以腰圍、身體質量指數（BMI）、體脂肪率等作為指標，這項研究則以孩童體內瘦素濃度為主要指標。林祐如說明，先前研究指出，體內「瘦素」濃度與肥胖情況正相關，且是較先進的指標。

這項研究先將已知會影響肥胖的因子，如性別、家長教育程度、外食頻率、活動頻率、睡眠時間等，進行統計校正。但是，研究本身並未釐清這些食物是由兒童、家長或其他人來購買或提供。

結果發現，台灣特色餐飲分布與國小學童肥胖具正相關；其中手搖店雖有正相關，但統計結果不顯著，滷味店的影響，則連研究團隊都感到驚訝。

對於滷味店，許家瑋說，推測可能是因為相較於有「吃了會胖」印象的鹹酥雞，民眾常覺得滷味「沒什麼」，家長也比較不會特別管控，所以在晚餐、消夜更偏好選滷味，但其實滷味鈉含量高，又多高熱量、高澱粉食物，反而成為隱藏地雷。

對於這項研究，吳治達指出，LIGHTS兒童世代健康資料庫，並非以兒童肥胖為主要探討標的進行建置，而是針對過敏等情況為主要研究目標在蒐集資料，因此其內國小低年級學童肥胖情況較不明顯；若改以肥胖族群為主要資料蒐集目標，後續分析可能會看到更顯著的差異。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
王建煊宣布「退選總統」！
快訊／新北工廠大火　劇烈火舌噴出濃煙沖天
基泰慰問受災戶現場再發6千元　遭轟：這是污辱！
快訊／高雄嚴重車禍！17歲高中生遭「拖行數10公尺」死亡
快訊／威力彩5.2億獎號出爐　中7碼以後每天自然醒
日男性侵100歲嬤　緊急送醫仍慘死
扯！馮先勉「已匯1億給北市府」　竟是匯款到基泰富邦帳戶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是鹹酥雞害的！　成大研究驚訝：小學生肥胖「幕後真兇」是滷味

高雄發錢了！加碼至1500元「這天入帳」　重陽禮金42萬人受惠　

台中國家歌劇院「10月舞蹈月」　國際舞蹈天團獨家登場

屁孩試吃1次狂拿4盤！被阻嗆「我爸會打死妳」　她嘆：猴子生猴子

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」　牡羊座遇真愛

營養午餐豬肉塊竟藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬

威力彩飆5.2億！12生肖致富關鍵曝　第一名正、偏財雙旺

天氣三階段變化曝！雨區逐日擴大　周末變天「全台濕整片」

巴西蛋逾4個月還在賣「鮮度遭質疑」　農業部：保鮮期有120天

高雄支援台東救災！百名隊員放2天榮譽假　陳其邁曝關鍵內幕

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

不是鹹酥雞害的！　成大研究驚訝：小學生肥胖「幕後真兇」是滷味

高雄發錢了！加碼至1500元「這天入帳」　重陽禮金42萬人受惠　

台中國家歌劇院「10月舞蹈月」　國際舞蹈天團獨家登場

屁孩試吃1次狂拿4盤！被阻嗆「我爸會打死妳」　她嘆：猴子生猴子

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」　牡羊座遇真愛

營養午餐豬肉塊竟藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬

威力彩飆5.2億！12生肖致富關鍵曝　第一名正、偏財雙旺

天氣三階段變化曝！雨區逐日擴大　周末變天「全台濕整片」

巴西蛋逾4個月還在賣「鮮度遭質疑」　農業部：保鮮期有120天

高雄支援台東救災！百名隊員放2天榮譽假　陳其邁曝關鍵內幕

王建煊宣布「退選總統」　不想分泛藍選票成千古罪人

TOYOTA將推「電動豪華MPV」！新Alphard最快今年見　LEXUS將跟進

大直房屋整棟塌陷　土壤液化地調所網站一查就知

載妹被酸山道猴！18歲騎士揮西瓜刀「ㄏㄚˋ」嗆聲　看到警車秒逃

快訊／新北鐵皮工廠大火　劇烈火舌噴出窗戶濃煙沖天　

家暴令無用...醉夫當街持磚砸傷妻　子護母連揮4拳打倒父

第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

快訊／高雄女恍神衝撞3車！17歲高中生遭「拖行數10公尺」送醫亡

快訊／曾文水庫滿水位！南水局緊急調節性放水

「山寨鹿晗」惡搞男團爆紅！　23歲網紅月賺2200萬：我真的沒錢

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

生活熱門新聞

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

桃園人妻豁出去　PO「51歲親媽照」

水深150cm！嘉義光頭哥「泡水慘照是真的」身分曝

威力彩飆5.2億！12生肖致富關鍵曝　第一名正偏財雙旺

天氣三階段變化！雨區逐日擴大

威力彩今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

更多熱門

相關新聞

前一天「沒吃到玉米筍」　常客讚店員暖心！苦主爆氣

前一天「沒吃到玉米筍」　常客讚店員暖心！苦主爆氣

一名網友連兩天到一間滷味攤消費，由於前一天沒吃到玉米筍，熟識店員直接夾走其他客人的，讓他超意外，開心留下五星好評，大讚十分暖心；然而，當天的苦主也火大現身，怒揭離譜情況，更痛批「態度很糟糕。」

彰化炸雞店專賣垃圾食物！誠實招牌讓人笑噴

彰化炸雞店專賣垃圾食物！誠實招牌讓人笑噴

今天衝！「高雄鹹酥雞嘉年華」吃到爽

今天衝！「高雄鹹酥雞嘉年華」吃到爽

成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

關鍵字：

成大鹹酥雞滷味

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面