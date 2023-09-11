營養午餐豬肉塊竟藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬

▲碧湖國小營養午餐業者出包，給學生吃的豬肉塊竟藏金屬針管。（圖／翻攝學校臉書）

記者楊惠琪／台北報導

國小營養午餐又出包！去年北市力行國小發生學童喝下餿水湯事件，案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟今（11日）再度踢爆，台北市碧湖國小今年6月14日營養午餐供應的「咖哩燉豬肉」料理，其中豬肉塊竟含有金屬針頭，質疑豬肉竟有金屬針管，而且是要吃到學童嘴巴裡的，所幸沒有小朋友受傷，但痛批營養午餐的沈痾到底何時才能解決。

劉冠吟在臉書指出，自己去年才經歷過力行國小營養午餐事件，事故發生後，讓她的名在搜尋網站上，一度跟餿水連結，甚至蓋過她的工作表現。但最近才又得知明湖國小爆發豬肉塊竟含有金屬針頭的離譜事件。她痛批，學校營養午餐從預算成本、開標過程、品質把關、後續罰責，每一環都是問題，「真的要等到有孩子吃到出大事，才能連根拔起嗎」。

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碧湖國小校長林千瑜證實，學校設置的中央廚房，另供應明湖國小、康寧國小共3校，今年6月14日供應給明湖國小的「咖哩燉豬肉」的確含有金屬針管，所幸學童吃進嘴巴時，馬上察覺異狀立即吐出，因此並沒有傳出意外。事後已對負責供餐的團膳業者統鮮公司開罰，違規記點8點，開罰1.6萬元，並要求廠商調整肉品裁切方式，改用肉片或絞肉，避免類似情形再發生。

林千瑜表示，事發後統鮮公司已到校檢驗整個廠房的食材篩選處理與清潔作業流程，認為主要問題是來自肉品供應商，經肉品供應商調查後研判，針管之所以留在豬肉塊中，可能是幼豬注射疫苗時，針管斷針留在體內，獸醫沒即時挑出拔除，或是在電窄豬時，可能有金屬異物夾雜肉品中。

林千瑜說，整起事件可能是「偶然中的偶然」，但事件發生後，學校隔天就召開檢討會議，要求廠商調查事故發生原因、後續改善報告等，雖然新學年仍由統鮮公司承攬三校營養午餐，但對屢約規範會從嚴把關。

▲台北市碧湖國小6月14日營養午餐的咖哩燉豬肉。（圖／翻攝自教育部食材登錄平台2.0）