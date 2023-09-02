入學連3天午餐啃菠蘿麵包！小一新生家長氣炸　學校道歉了

▲高雄鼓山區某小學連三天營養午餐皆是菠蘿麵包，引發家長不滿。（圖／民眾提供）



記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

8月30日為全台國中小學的開學日，高雄鼓山區某國小卻有家長投訴，小一新生連3天的營養午餐都是菠蘿麵包，傻眼不已，校方連忙道歉解釋因颱風因素，才會臨時變更午餐內容。高雄教育局表示，該校未依照規定開立菜單及送學校午餐供應委員會審核，將派員檢視學校、廠商是否有依午餐契約規定履約。

家長投訴指出，自己的小孩剛成為鼓山區某小學的小一新生，第1天的午餐為菠蘿麵包與其他的麵包，沒想到接連後面2天午餐都有菠蘿麵包，且都是碳水化合物，令他們非常不滿。

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對此，學校今天道歉並解釋，因考量新生需要適應及建立常規，決定開學第一週一年級新生供應餐盒，原本的餐盒內容為飲品、麵包、壽司丶飯糰等食品，供應方式也在校網及社群媒體公告供小一家長知悉，公告後學校並未接到家長反映訊息，惟因颱風因素，緊急向午餐供應委員會報告後變更內容，並強調，自9月4日起將恢復為正常的三菜一湯與飲品或水果。

高雄市府教育局表示，經調查結果確認該校8、9月份菜單未依學校衛生法及本市學校午餐工作手冊、本局午餐契約規範書等相關規定，開立菜單及送學校午餐供應委員會審核，將派督學督導學校檢視廠商是否依午餐契約規定履約，於3日內提供檢討改進報告釐清責任，後續也將持續督請學校依午餐相關規定辦理，以符合午餐營養基準，保障學生用餐權益及照顧學童均衡飲食與健康。