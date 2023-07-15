日供萬名學生午餐竟用不明雞腿　無良廠商被抓包竟改名再投標

▲昨（14）日市府召開食安會報，竟傳出該業者改名後再投標校園營養午餐。（圖／台中市府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一家供應中市34校營養午餐的業者，上月遭爆涉嫌拿來路不明的小雞腿冒名國產肉品，並領取國產可溯源食材獎金數十萬元，台中市府獲報，查證後將涉案廠商依詐欺等罪函送法辦。昨（14）日市府召開食安會報，竟傳出該業者改名後再投標校園營養午餐，對此，教育局表示，將輔導已簽約學校解除契約，並要求負責採購的學校依採購法將該廠商列為拒絕往來廠商，刊登政府採購公報。

教育局指出，該涉案廠商原供應34校學生午餐，學生數平均每日達1萬人，爆發部分去年8月至今年4月份供應的雞腿，無法證明為具有國產可溯源標章的產品後，教育局隨即在今年6月要求學校應終止與廠商的契約，並追回及取消業者已領的食材獎勵金補助，以保障師生食的安全。

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教育局表示，已將業者依公務員登載不實罪、偽造文書罪及詐欺等罪，函送法辦。

未料，昨日食安會報傳出涉案廠商更名，而在未改名前該廠商已於4月份得標5家學校營養午餐，與會人員擔心若順利改名，是否將會「掛羊頭賣狗肉」。

教育局表示，該廠商確已向經發局申請變更登記，不過教育局將輔導已簽約學校解除契約，並將要求負責採購的學校依採購法將該廠商列為拒絕往來廠商，刊登政府採購公報。

另據了解，目前無學校與改名後的同家業者簽約，提醒學校務必依法辦理，共同維護校園食安。