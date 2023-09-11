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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／拋有感政策、整合派系奏效　侯友宜穩坐老二有望成非綠共主

▲▼侯友宜觀光政策記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

文／記者鄭佩玟

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，總統選戰「四腳督」組合中，國民黨總統參選人侯友宜支持度提升3.4個百分點來到24.8%，柯文哲則為20.0%，郭台銘以12.9%墊底。而從交叉分析可知，藍營支持者也逐漸回流。其背後原因，包括侯友宜逐步整合地方派系及基本盤，同時也拋出廢除巴氏量表、65歲以上長者健保全額補助等重大政策牛肉，再加上國民黨對挺郭派堅壁清野，使得侯友宜逐漸擺脫老三困境，站穩老二地位，也讓侯友宜在藍白整合上，更有底氣成為非綠共主。

國民黨自517徵召侯友宜參選總統以後，便因為郭台銘願賭不服輸而禍起蕭牆，致使侯在提名時完全沒有慶祝行情；而當時郭挾著「鈔能力」，結合部分地方派系、立委、中常委的支持，頻頻操作「換侯」，嚴重侵蝕侯的藍營支持度。然而「屋漏偏逢連夜雨」，6月初發生新北幼兒園餵藥案，接著6月中旬侯友宜到政大演講，面對學生提問卻出現問A答B情況的情況，而這場演講片段更被剪成影片在網路瘋傳，就連國民黨智庫執行長柯志恩都坦承，對侯友宜的殺傷力蠻大的，影響所及就是侯的民調欲振乏力。

不過隨著幼兒園案不起訴，真相大白之後，侯陣營也反守為攻，而黨中央也開除拆除黨內紛亂的引信。在郭台銘沒有正式宣布獨立參選前，黨中央不好以黨紀約束挺郭派人士，僅能以團結，別讓賴清德得利來勸說，但就在郭台銘828宣布參選後，國民黨雖表達遺憾，但也強烈要求，黨員若公開為郭台銘站台，將黨紀處分，對國民黨而言，自此再無任何懸念，這就是對挺郭派堅壁清野的開始。 

而於此同時，黨主席朱立倫也極力收攏地方派系，8月27日與侯友宜一同赴雲林與前縣長張榮味餐敘，9月8日在花蓮合體立委傅崐萁，這二人先前都被視為挺郭立場鮮明，如今紛紛與侯破冰示好。而9月9日晚間侯更宴請14位藍營縣市首長，連先前參加郭台銘「主流民意大造勢」的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也現身挺侯，在在說明侯已經渡過先前藍營內部的亂流危機了。

除此之外，侯友宜亦積極設法重振旗鼓、拉升民調，包括與退休公教軍警消搏感情，提出憲法九二等有助兩岸和平的主張，讓深藍支持者放心。接著持續拋出開放陸客觀光、廢除巴氏量表、老人健保全額補助等有感政策，明顯掌握選戰話語權及節奏，連蔡政府都得「拿香跟拜」，顯然這波政策強攻是奏效的。

侯友宜本周將訪美，可以預見其在美國的表現，勢必會再掀起一波討論的熱潮，不過侯友宜只要展現穩健特質，就不失分，對他的民調，仍然會有正面幫助。

訪美回來後，侯友宜全國競選總部將成立，而黨主席朱立倫也會正式掌綰侯的選戰兵符，各縣市總部會相繼成立，屆時侯友宜整個選戰節奏會更進入佳境，若侯能持盈保泰，穩坐第二，且拉近與賴清德的差距，那麼非綠整合之局，也並非不能成功。

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