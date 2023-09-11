郭台銘辦公室曝連署「三不三要」　要民眾防詐騙、遵守法律規定

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會明將公告，9月13日至17日受理連署參選正副總統申請。已宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘辦公室今（11）日公布連署「三不、三要」原則，呼籲有意參與連署的民眾，遵守法令相關規定，共同實踐公民參與的價值。

郭台銘辦公室公布「三不、三要」原則，「三不」是絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資；「三要」原則是要遵守《總統副總統選舉罷免法》、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙集團或其他有心人士的竊取個資。

郭台銘辦公室表示，根據《總統副總統選舉罷免法》第87條規定，對連署人行求期約或交付賄絡或其他不正當利益，使其為特定被連署人「連署或不為連署」，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金。

另外，《總統副總統選舉連署及查核辦法》第8條規定，若連署人的身分證影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認連署人姓名、出生年月日或身分證統一編號者，將會被剔除。

郭台銘辦公室表示，郭台銘領表登記後，台灣各地連署活動將緊鑼密鼓展開，呼籲支持者注意政府法律規定，相關連署資訊，務必以郭台銘辦公室正式公佈的資訊為準，慎防詐騙集團或其他有心人士假借連署之名竊取個資。