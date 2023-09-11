認郭台銘民調老四　黃士修：但掌握隱性選民「像當年的韓國瑜」

▲鴻海創辦人郭台銘以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選目前呈現四腳督僵局，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，鴻海創辦人郭台銘從17.2%下滑4.3個百分點至12.9%。郭競辦發言人黃士修對此表示，「這個情況有點像當年的韓國瑜」，認為郭台銘除原本的傳統知識藍、經濟藍，現在又拿到了最多的中間選民，甚至還拿到了一些原本不表態、不投票的「隱性選民」，如果能跟藍白合作，就能贏過民進黨。

《ETtoday新聞雲》今日公布最新總統大選的民調，藍綠白三組人馬中，民進黨參選人賴清德以36.5%持續領先，國民黨參選人侯友宜上升5.3個百分點、29.5%居次，民眾黨參選人柯文哲則獲22.9%位居老三。

若是加入郭台銘的局面，賴清德35.1%依然第一，侯友宜24.8%第二、柯文哲20.0%老三，郭台銘則獲12.9%墊底。但相較前次民調，賴清德由35.3%略減0.2個百分點至35.1%；侯則仍由21.4%至24.8%、提升3.4個百分點；柯也上升2.4個百分點，由17.6%至20.0%；郭台銘則從17.2%下滑4.3個百分點至12.9%。

黃士修今受訪對此表示，看過各家民調也承認郭董確實排在第四名，但依各家民調交叉分析，郭台銘拿到最多中間選民的支持，也就是說，原本郭台銘拿到了傳統知識藍、經濟藍，現在他又拿到了最多的中間選民，甚至還拿到了一些「隱性選民」，就是原本不表態、不投票的人，因為郭台銘參選而願意站出來投票，這個情況有點像當年的韓國瑜。

黃士修說，由此可見，郭台銘這樣的民調數字支持度，是完全獨立於政黨之外的，郭台銘自己知道，只靠自己一個人不會贏，但是跨出同溫層，如果能跟藍白合作，加上藍白政黨的基本盤，就能贏過民進黨。