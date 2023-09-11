若藍白打死不退「郭台銘會選到底」　黃士修：要對得起主流民意

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會即將在9月13至17日受理申請為總統選舉被連署人，宣布要展開連署的鴻海創辦人郭台銘，依法須同時提出副總統人選，然而對於副手人選，郭陣營口風非常緊，目前則傳出可能於14日公布人選。郭競辦發言人黃士修今（11）日受訪透露，內部對於登記方式跟天數則有「3種方案」；黃也強調，目前仍保留退選的選項，但藍白到時若還是無法整合、打死不退的話，將會選到底。

郭台銘即將啟動總統、副總統獨立參選連署，至於何時公布副手人選？黃士修今日下午受訪表示，目前規劃有三種版本，但並不確定是哪一天，「郭董可能也會看黃道吉日」，但對於人選他並不過問，郭台銘透露過是「女性」、「能力強」及「有公益經驗」。

黃士修指出，有關副手宣布的記者會目前還沒有拍定是哪一天，相關幕僚都在做各種方案的規劃，第一版本是先宣布副手，隔幾天再去中央選舉委員會登記；第二版是一天到位，先宣布副手，宣布完後兩人一起赴中選會登記；第三版，是先開記者會，之後兩人再去登記。

黃士修強調，目前確定不會是9月13日，因為當天有場歐洲商會的演講，郭台銘會出席且相當重視，日期若確定會再通知媒體，且將會比照當初的宣布參選記者會，也找外國媒體到現場的形式舉行。

至於郭台銘選副手時，有把「隨時可退選」納入考量嗎？ 黃士修坦言，這點當然，郭台銘出來參選的第一天就說了，是為了整合而來，所以郭挑的副手人選一定是理念相同，如果整合成功，不管是跟柯文哲還是侯友宜整合，只要能夠組成最強的隊伍，「那就拿藍白門票就好」，甚至連署都不需要送件；反之，如果郭民調領先，藍白却打死不退，那這個整合的責任就不在他們身上，而他們要對得起多數的主流民意。

面對郭台銘現狀遭藍白兩黨邊緣化，坊間民調直直落的狀況，黃士修則再度喊話國民黨與民眾黨，特別是國民黨，不要這麼強的本位主義。