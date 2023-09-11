綠批遇愛將貪污就「雙標」　侯辦︰陳宗彥性招待、學甲88槍？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今（11）日上午舉行記者會，批國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「雙重標準，遇到愛將貪污就轉彎」。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰下午回批，民進黨莫非忘了執政以來弊案叢生，黨主席賴清德子弟兵及派系人馬涉案或捲入爭議者族繁不及備載？民進黨與其明槍暗箭，拿其他個案轉移焦點，不如勇敢面對自己系統性的貪腐問題。

陳柏翰表示，疫情期間，民進黨大發國難財，陸續爆發疫苗採購、小吃店接16.5億快篩訂單等弊案，此後又有詐騙金額高達25億元的im.B案，主嫌與總統府秘書長林佳龍、立委陳歐珀等關係匪淺，近期則有雲豹公司與新潮流的綠金政商結構，前立委賴勁麟身兼18家公司董座當門神，大賺綠能財，成為綠營金庫，近期還有資本額50萬的超思公司爭議。

陳柏翰指出，賴清德子弟兵涉貪腐、黑金，更是層出不窮，如前行政院發言人陳宗彥在台南市新聞處長任內，與酒店業者過從甚密，接受性招待；台南市議會議長邱莉莉在正副議長選舉中賄選，更牽扯出中執委郭再欽的學甲88槍擊案、光電利益，還有前台南市經發局長陳凱凌涉及光電、土地開發等多起弊案。

陳柏翰批，「面對自己人的涉貪行為，賴清德都是一路切割，試圖斷尾求生」，爭議再大，民進黨、賴清德都置若罔聞，躲在部會的強辯之後，不敢正面面對民意質疑。他指出，在侯友宜忙著提出政見時，民進黨急著明槍暗箭，轉移自身貪腐問題焦點，難怪有六成民意希望下架民進黨，只有政黨輪替，才能讓國家清廉進步。