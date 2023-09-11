陸央行喊話「該出手就出手」　人民幣匯價瞬間狂飆近700點

▲人民幣匯價11日瞬間狂飆近700點。（圖／CFP）



記者鄭思楠／綜合報導

面對人民幣近期持續走弱，大陸金融監管部門11日突然喊話「該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏」後，人民幣對美元匯率應聲走高。離岸人民幣對美元匯率9月11日接連升破7.36、7.35、7.34、7.33、7.32、7.31和7.30關口，日內升值超700點，盤中最高升至7.2935。

據《澎湃新聞》報導，中國人民銀行（大陸央行）9月11日午間突然發布消息稱，2023年9月11日，全國外匯市場自律機制專題會議討論了近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題。

會議強調，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場應聲拉升。另外，人民幣對美元即期匯率同樣一度拉升超700點，接連升破7.34、7.33、7.32、7.31、7.30、7.29、7.28、7.27關口，盤中最高至7.2608。

陸媒分析指出，央行今天中午的動作非常的巧妙，因為今天日元亦出現大漲，美元指數大跌。這意味著，人民幣匯率貶值壓力也快速下降。

9月8日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率承壓走跌，盤中更一度跳水，分別貶破7.34及7.36關卡，雙雙創下2010年6月中國匯改以來新低。8月下旬以來，人民幣對美元匯率一直在7.3附近波動。

據《上海證券報》報導，業內人士認為，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期的、階段性的。美元指數已連續八周走強，中美利差持續倒掛，加上暑期跨境遊、海外留學等外匯需求增大，短期內人民幣匯率有一定貶值壓力。