和百萬美鈔自拍！女網紅高調炫富吸金數百萬　突喊破產

▲莫莉卡曾經坐擁上百萬美元炫富，如今成為階下囚。（圖／翻攝自高棉時報，下同）

圖文／CTWANT

柬埔寨一名28歲的「帶貨名人」莫莉卡（Oeun Molika），經常炫耀自己的名車或和上百萬美元現鈔合照，原來，她以類似老鼠會方式對廣大投資人吸金，許諾給予高報酬率，吸收數百萬美元資金，未料她去年底宣稱破產，投資人於是一狀告上法院，而莫莉卡落網後辯稱，就是單純經營失利「沒有騙人」。

▲過去就愛高調炫富的莫莉卡，超跑數量多得數不清。

從照片可見，過去就愛高調炫富的莫莉卡，超跑數量多得數不清，重機也有好幾輛，更誇張的是堆疊滿桌美金現鈔拍照，旁邊還擺了一台點鈔機，目測桌上至少擺滿100捆的美元鈔票，總值可能超過100萬美元。

▲莫莉卡被捕後，她的丈夫也出面喊冤，甚至拍片上傳哭窮。

根據《高棉時報》等媒體報導，過去曾是歌手的莫莉卡轉型當「帶貨名人」，在網路販售乳液，甚至經常PO大手筆購入的名車，或是大秀一堆又一堆的美鈔合照，吸金功力驚人的她還跟投資人吸收數百萬美元，誇張炫富行徑對投資人是種無形刺激，不過去年底她突然聲稱破產，錢全沒了。

莫莉卡宣布破產時也相當高調，去年11月時她聲稱已經身無分文，「如果不相信，可以去查我的銀行帳戶，看看還剩多少錢，我也是受害者｣，投資人於是將她告上法院，她辯稱單純就是經營失利，沒有騙人。

莫莉卡被捕後，她的丈夫也出面喊冤，甚至拍片上傳哭窮，淚流滿面地向投資人道歉，但辯稱他們夫妻倆完全沒有騙人，只是因為理財不當導致破產，許多人可能誤以為只要投資莫莉卡的事業，就能跟她一樣致富，但事實上她應該就是揮霍投資人的錢，滿足私慾，而這起案件，法官預計18日就會判決。

▼這起案件，法官預計18日就會判決。（圖／翻攝自推特）

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