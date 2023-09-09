台南遊艇生活節盛大登場　展現府城海洋遊艇觀光新亮點

▲台南首次舉辦「2023台南國際遊艇生活節」於9、10日在亞果台南安平遊艇碼頭盛大登場。（圖／記者林東良翻攝、自攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南首次舉辦「2023台南國際遊艇生活節」於9、10日在亞果台南安平遊艇碼頭盛大登場，活動內容精彩豐富，包括「文創市集」、「遊艇體驗」、「遊艇論壇」以及「港濱演唱會」，吸引眾多民眾冒雨到場體驗台南港灣碼頭的海洋魅力。

主辦單位特別邀請林昱君Ludy Lin、溫室雜草、海豚刑警、南西肯恩、冰球樂團、LINION、吳獻、Everydaze等音樂人表演，首日由超人氣雙人組南西肯恩壓軸演唱。民眾可以在草坪上享受美食，隨著節奏與海風輕輕搖擺，沉浸在又鬆又chill的氛圍裡，感受台南港灣碼頭的海洋魅力。

市長黃偉哲表示，落實向海洋致敬的重要政策是台南的發展重點之一，對此市府團隊將會扮演好總舵手的角色，帶領台南平穩航行，也會與中央交通部航港局、觀光局及港務公司的政策力量共同加速前進。藉由推廣遊艇觀光，期盼安平遊艇碼頭成為台南觀光新亮點，相信對於帶動地方經濟、增加就業機會以及開拓觀光發展等，都會有非常正面的效果。這次也特別透過辦理遊艇論壇與產、官、學三方攜手合作，探討結合台南豐富的海洋資源，建構更完整的台南海洋遊憩產業，共創永續及友善的遊艇觀光發展環境。

台南市觀光旅遊局林國華局長表示，本次遊艇生活節以亞果台南安平遊艇碼頭為中心，結合海洋教育、遊艇觀光以及文化活動辦理，打造遊艇旅遊新風貌，鼓勵民眾親近海洋、擁抱海洋，認識台南的海洋文化，同時為推廣遊艇觀光，特別安排遊艇體驗活動讓民眾登船參觀，希望透過相關遊憩體驗活動，親自感受遊艇的迷人魅力。此次活動為安平帶來全新的遊艇休憩產業與商機，未來會持續舉辦更多海洋系列活動，向大家推廣台南海洋之美，讓台南成為台灣海洋觀光的發展重鎮。

台南市觀光旅遊局表示，遊艇向來被大眾認為是「昂貴」、「高端」的休閒活動，然而，近年來海上遊艇遊憩活動愈來愈受歡迎，且相關產業愈來愈受到政府重視。為了響應政府對於海洋活動的支持，位於台南安平的樂活海洋學院，特別藉由這次機會捐贈帆船「樂活號」給南台科技大學，搭起海洋休憩產業產學合作的橋梁。將來南台科技大學計畫籌辦海洋休閒系所，將海洋教育向下紮根，可望為台南海洋遊憩產業培養更多專業人才，奠定產業基礎並加速發展。

活動首日雖然遇到雨勢的影響，但吸引許多民眾冒雨前往參加，風雨無阻的搭船繞港，體驗遊艇的魅力。

觀旅局指出，此外台南亦有許多活動，如2023白河蓮花季（5/17-9/15）、2023台南好康券（7/1-10/31）、2023台南七股海鮮節（7/29-10/1）等，歡迎隨時關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」，掌握台南觀光及活動相關最新資訊。