府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，今年除了傳統的月老後，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響，除了來自外縣市的參與者外，連不少家住台南的民眾都還是首度得知相關傳說，直呼太有意思！

不少人反映，希望多多舉辦類似活動，文化局表示，感謝大家的熱情參與，2024年活動繼續爬梳跟台南深度文化相關的故事，請大家拭目以待！

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文化局表示，台南月老一直以來都深受祈求姻緣的信眾喜愛，2023年度嘗試在傳統文化基礎上，也同時跟現代社會對話，透過桃花女鬥周公傳說的故事，且具有獨立女性特質，好壞姻緣操之在己，參拜作主自己命運，提醒信眾在面對婚姻和人生選擇時，要有自信，要敢於追求自己的夢想和幸福。

參與者從吳園出發，第一站前往開隆宮，認識台南七夕著名的做16歲習俗、七娘媽祭祀的廟宇，也將祭拜魁星時往往會準備礦泉水，象徵著文思泉湧的祭祀文化放入；接著走訪至北極殿與三官廟，斬斷爛桃花的女性神明「桃花女」，將傳統祭祀文化結合各神祇對應的祭祀用品與象徵意涵，帶領參與者至皇家結婚用品百貨，了解演變至婚嫁習俗的相關文化。從中深入祭拜意義與其背景故事，沿途更介紹台南早期的電影院、熱門的約會場所等，是名符其實的「練愛啦啦隊！」，使參與者更能深刻感受到台南的多樣與兼容。

首場結束後，也獲得參與者的熱情回饋，其中1名於台南長期生活的媽媽表示，過往經常參與走讀活動，這次看到活動消息，發現到有別於過往所認識的習俗文化，有「桃花女」這樣女性神明形象的加入，因此也特別帶上女兒一同參與；另1名為高中老師的參與者，更表示很開心透過這次的活動了解台南七夕的多元，希望未來能帶領學生參與，產生更多與地方的交流。