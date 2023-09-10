　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，今年除了傳統的月老後，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響，除了來自外縣市的參與者外，連不少家住台南的民眾都還是首度得知相關傳說，直呼太有意思！

不少人反映，希望多多舉辦類似活動，文化局表示，感謝大家的熱情參與，2024年活動繼續爬梳跟台南深度文化相關的故事，請大家拭目以待！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南月老一直以來都深受祈求姻緣的信眾喜愛，2023年度嘗試在傳統文化基礎上，也同時跟現代社會對話，透過桃花女鬥周公傳說的故事，且具有獨立女性特質，好壞姻緣操之在己，參拜作主自己命運，提醒信眾在面對婚姻和人生選擇時，要有自信，要敢於追求自己的夢想和幸福。

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與者從吳園出發，第一站前往開隆宮，認識台南七夕著名的做16歲習俗、七娘媽祭祀的廟宇，也將祭拜魁星時往往會準備礦泉水，象徵著文思泉湧的祭祀文化放入；接著走訪至北極殿與三官廟，斬斷爛桃花的女性神明「桃花女」，將傳統祭祀文化結合各神祇對應的祭祀用品與象徵意涵，帶領參與者至皇家結婚用品百貨，了解演變至婚嫁習俗的相關文化。從中深入祭拜意義與其背景故事，沿途更介紹台南早期的電影院、熱門的約會場所等，是名符其實的「練愛啦啦隊！」，使參與者更能深刻感受到台南的多樣與兼容。

▲台南七夕嘉年華推出「城市走讀」，除傳統月老，首度加入桃花女元素，豐富有趣的城市傳說，引起熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首場結束後，也獲得參與者的熱情回饋，其中1名於台南長期生活的媽媽表示，過往經常參與走讀活動，這次看到活動消息，發現到有別於過往所認識的習俗文化，有「桃花女」這樣女性神明形象的加入，因此也特別帶上女兒一同參與；另1名為高中老師的參與者，更表示很開心透過這次的活動了解台南七夕的多元，希望未來能帶領學生參與，產生更多與地方的交流。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
大直樓塌居民無家可歸　南港中繼住宅內部照曝光
快訊／大雨狂炸　嘉義、雲林8鄉鎮淹水警戒
基泰董座辭職搭車快閃　總座記者會後淚流不止
范逸臣公開真正交往時間！認愛田中千繪「結婚不一定是最後選擇」
快訊／左轉車不讓！　23歲騎士迎面撞死
仰德大道重機飆到105公里！　衣服都飛起來
林宥嘉無意間脫口「好消息」全場傻眼：我不太會說謊
藍心湄勸王力宏「別再胡說八道」：再說我就跳上台打他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

不起眼學生妹搭公車　一瞥右手全場跪了「掛737萬名錶」！

府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

小吃店桌上擺「迴紋針」　外國人解惑了！網曝1隱藏用途

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

快訊／國家警報又響！大雷雨轟5地　暴雨炸1區

快訊／雨彈升級！豪雨炸2地　9縣市豪大雨特報

花錢當志工！號召民眾上山幫修路還要繳報名費　林業署活動惹議

快訊／基泰建設董事長陳世銘「兩度鞠躬道歉」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

不起眼學生妹搭公車　一瞥右手全場跪了「掛737萬名錶」！

府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

小吃店桌上擺「迴紋針」　外國人解惑了！網曝1隱藏用途

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

快訊／國家警報又響！大雷雨轟5地　暴雨炸1區

快訊／雨彈升級！豪雨炸2地　9縣市豪大雨特報

花錢當志工！號召民眾上山幫修路還要繳報名費　林業署活動惹議

快訊／基泰建設董事長陳世銘「兩度鞠躬道歉」

林子崴左手肘韌帶撕裂　準備TJ手術本季提前結束

濟南「不明黑影發光下墜」6天拍到3次　天文專家：目前可視為UFO

疊疊樂驚悚版！彰化拖吊車「載一拖二」上路　罰金3千起跳

房客退租沒關好門！鴿群入侵「狂炸屎彈」清潔費60萬　屋主崩潰

這包太欠吃！超商開賣「巨大版棉花糖」　還加跳跳糖超邪惡

狙殺細節曝光！兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙「遭開槍擊斃」

快訊／大雨急降　嘉義、雲林8鄉鎮淹水警戒

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

別點大麥克！麥當勞前主管大推「客製化點法」　原因曝光

日男在泰國被羈押！移送途中撞破鐵籠「奪警車逃亡」　憂遭遣返

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

生活熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

杭州亞運海報驚見「台灣是國家」

基泰合建意向書　律師：一定出問題

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

有錢人日本跟團行程曝　4晚房價320萬

竹科哥年薪300萬「約吃1超夯餐廳」！相親妹冷掉

董娘大鬧賣場退供品！命理師揭恐怖因果

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

3小時抓到3個「RSV小孩」　醫：今夏異常爆發

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

更多熱門

相關新聞

新北文資潛力點開發計畫　教師體驗海山礦業戲劇課

新北文資潛力點開發計畫　教師體驗海山礦業戲劇課

臺灣的礦業歷史承載著前人血淚的重量，又因產業的沒落，逐漸消失並且被遺忘了，對於新生代的年輕人來說是相對遙遠的過往。新北市政府文化局申請「文化資源潛力點開發計畫」，首度與青藝盟劇團合作，創新推出礦業文化戲劇教學課程，前往新北市立明德高級中學及北大高級中學進行試教，獲得師生好評反饋。後續將於9月16、17日舉辦2天的教師研習工作坊，推廣教學資源。

台南遊艇生活節盛大登場

台南遊艇生活節盛大登場

台南「七夕練愛啦啦隊」城市走讀

台南「七夕練愛啦啦隊」城市走讀

2023府城漢堡節重磅登場

2023府城漢堡節重磅登場

聖母廟辦《土城香文史走讀營》

聖母廟辦《土城香文史走讀營》

關鍵字：

府城桃花女走讀文化傳說

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

政府發錢！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面