竹市鐵道藝術村開展　探究人及城市環境互動關係

▲參展藝術家蔡奕勳作品《市場大家》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至10月1日推出《如果我們都是一面鏡子｜斷裂與縫合：前導研究計畫之二》展覽，由今年度駐村藝術家徐莘偕同新樂園總監張雅萍共同策展，邀請李苡帆、張浩鉅、黃伊萍、楊朝皓、蔡奕勳等藝術家以創作回應「人與時空」之關係，討論城市變遷的各種情狀。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，新竹市人口密集度為全台第3，除了出生率高外，亦匯聚因工作、家庭因素來自各地的人們，城市環境的變化與民眾相當密切。此次展覽屬於《你還記得他是誰嗎？斷裂與縫合：前導研究計畫》之一環，該計畫獲財團法人國家文化藝術基金會補助，4月甫於桃園「只是光影獨立咖啡廳」結束首檔展覽及系列講座，延續計畫議題，2位策展人提出人類生活與城市互動、都會變遷及彼此相互影響作用等軸線，邀請藝術家以創作詮釋，要和市民一起探討所處時間、空間及人類行為、活動等的關聯性。

文化局指出，策展人徐莘為今年度鐵道藝術村駐村藝術家，她與新樂園藝術空間總監張雅萍共同策劃此計畫。新樂園為台灣重要當代藝術空間，至今營運近30年，過程歷經都市更新、空間搬遷及成員更迭、營運型態轉化等，見證了一座城市因人的行為、政策、習慣的變化而產生質變。策展人徐莘具生命科學背景，因對藝術的濃厚興趣而跨域成為藝術家及策展人，她先後在台灣就讀建築研究所及在蘇格蘭就讀藝術學院及生活的經歷，造就她對環境、時間敏銳的觀察力，成為她創作的重要養分之一。

鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會表示，此次展覽為《你還記得他是誰嗎？斷裂與縫合：前導研究計畫》第2檔展覽，2位策展人邀請不同居住地的藝術家，提出對所處城市空間的觀察。每位藝術家運用自己的創作特質、專長，從時間縱軸的角度，抑或自然生態的角度等，來回應對於城市、土地及環境的異動，呈現出2位策展人及藝術家們關注自身生活對照外在環境，有如環境的一面鏡子，每個人都能從中看見自我、他者與周遭一切有形事物。

《如果我們都是一面鏡子｜斷裂與縫合：前導研究計畫之二》展覽期間將辦理講座活動，歡迎民眾參與。更多活動訊息請上「新竹市鐵道藝術村」臉書粉絲專頁(facebook.com/Hsinchuwarehouse)查詢，或洽03-5628933及1999為民服務專線查詢。