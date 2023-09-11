韓國瑜成在野桶箍？　郝龍斌表期待：他重承諾、講義氣且能信任

▲郝龍斌對韓國瑜願當在野「桶箍」表示高度肯定且期待。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022非綠陣營國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘如何整合備受外界關注，針對傳出前高雄市長韓國瑜願意當「桶箍」促成整合一事，前台北市長郝龍斌11日就在臉書發文表示，他高度肯定且十分期待，因為他知道韓國瑜是一位重承諾、講義氣且是各方都能信任的人，絕對有辦法協調和整合。

前立委邱毅日前透露，自己8日與韓國瑜吃飯，對方表明願意擔任3人的「桶箍」促成整合，與會的前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋11日也證實，韓國瑜認為要當「桶箍」有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。

對此，郝龍斌表示，自己高度肯定且十分期待，因為他知道韓國瑜是一位重承諾、講義氣且是各方都能信任的人，絕對有辦法協調和整合。他也提到，國民黨主席朱立倫這段期間對於在野整合扮演「桶箍」也做了很多的努力，相信韓國瑜的投入定能使「桶箍」的工作固若金湯，對於在野整合一定有很大的幫助。

郝龍斌強調，他始終相信下架民進黨，能贏最重要，在野必須整合，因為團結都不一定贏，不整合一定會輸。他也喊話，距離明年大選已經只剩4個多月，希望大家放下自我、超越黨派、一起努力達成下架民進黨的目標。