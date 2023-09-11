為維護液化石油氣串接使用場所安全　南消全面盤查及強化防災

▲台南市消防局第三大隊及所屬分隊特聯合前往人口激增的西港區，全面盤查新增液化石油氣串接使用場所，確保用火用電安全，提升全民防災意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來多起瓦斯不慎導致火災、爆炸等事故，引起社會大眾重視，尤以餐廳、小吃店、便當店、自助洗衣店等場所為甚，台南市消防局第三大隊及所屬分隊特聯合前往人口激增的西港區，全面盤查新增液化石油氣串接使用場所，確保用火用電安全，提升全民防災意識。

本次檢查新增場所為西港區新興街之麻屋洗衣坊、西港國民小學（含附設幼兒園）及西港國民中學，依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73-1條規定，按各液化石油氣使用量進行各該項目(設備、措施)逐一檢查，容器應設置於屋外(置於屋外有困難者，應設置防止氣體滯留之有效通風裝置)、應設置嚴禁煙火標示及氣體漏氣警報器、容器應直立放置，並有防止傾倒之固定措施及應與用火設備保持2公尺以上距離，並配合氣體燃料導管配管技術士與液化石油氣零售商測試氣體漏氣警報器是否作動，並測量計算該有效通風面積(開口)，且以符合規定，避免因液化石油氣洩漏蓄積而擴大造成災害，導至財物損失甚至人員傷亡。

第三救災救護大隊長陳坤宗大隊長要求所屬持續不定期檢查強化液化石油氣串接使用場所用火用電安全，讓平時多一分預防，災時可以少一分傷亡，以達到人人防火、家家平安。

另中秋佳節將至，也呼籲購買施放爆竹煙火請認清爆竹認可標示、使用卡式瓦斯爐進行烤肉須注意使用安全，並同步宣導避難弱勢人員(長者防火宣導、身心障礙者防火宣導、防範孩童玩火安全宣導)、無線連動住宅用火災警報器及水道連結型(住宅用)自動撒水設備推廣、正確安裝燃氣熱水器以防範CO中毒、購買瓦斯記得簽訂液化石油氣定型化契約、愛惜救護資源、呼籲下載急救先鋒APP、颱風來臨前須提前做好各項防颱準備等防火防災觀念。

消防局李明峯局長期許所屬地方消防單位，落實各液化石油氣串接使用場所檢查及宣導，無論是營業場所，甚至是機關學校，皆應建構完善的消防設備，以達最完整的防護。