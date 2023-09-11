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黃士修評郭台銘特質「與韓國瑜類似」　誰先跟他合就能掌握話語權

▲▼郭台銘走訪艋舺夜市。（圖／記者李毓康攝）

▲黃士修強調，藍白兩黨誰先跟郭台銘合作，就能掌握下架民進黨的話語權。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「富人稅」政見，鴻海創辦人郭台銘的競辦發言人黃士修11日則在臉書表示，郭台銘其實早就提出富人稅的議題不只一次，他也提到，郭台銘雖然目前民調低，但卻召喚出一群原本不表態、不投票的選民，願意因為郭台銘參選而站出來投票，這和前高雄市長韓國瑜類似，並強調藍白兩黨誰先願意跟郭台銘合作，誰就能掌握下架民進黨的話語權。

針對侯友宜喊出課徵富人稅，黃士修還原時間序指出，2015年，國民黨主席朱立倫選總統，在首場電視辯論會提出三個政見：提高基本工資至30K、富人稅、開拓國際空間；2023年，侯友宜選總統，日前開記者會提出政見：提高基本工資至33K、富人稅；而郭台銘其實不只一次提出富人稅，2012年，因為證所稅議題，郭台銘被拿來舉例，他主動提出解套方案，針對前三百名富人課稅，預計180億元稅收，當時有多位企業家都呼應郭台銘，願意繳富人稅。

黃士修提到，前幾天他有一場專訪，主持人注意到，相對其他候選人，郭台銘關注面向多元，包括醫療、經濟、教育等等，後來聊到郭台銘是左派或右派，他則認為，「郭董好像有點難分左右派」，在經濟政策上很右，認為政府不應過度干涉市場自由，政客絕對沒有企業家懂產業，放手才能讓經濟活絡發展；但在對弱勢族群政策又很左，因為郭台銘認為自己能有今日的成就，是人民和土地的恩賜。再加上最親的人接連死於癌症，人生的傷痛，促使郭台銘投入大量資源在醫療健康這一塊。

黃士修也坦言，郭台銘上了年紀，從當爸爸到當爺爺，他想看到下一代的希望，注重孩子的教育，所以創辦永齡基金會，致力於健康、教育、慈善，這是他的人生志業，然而民間的力量終究有限，再加上國際、能源、經濟等重大政策，必須由政府的力量推動。

此外，黃士修分析，郭台銘有一個缺點和優點，就是郭台銘反應不算快，因為郭台銘習慣除了提問題以外，還要提解決方案，這也可以從六、七月份，郭台銘沒參選，卻提出一系列政策看出來，版本甚至比國民黨還完整，而且專注在民生議題，畢竟他真的對藍綠政治很厭煩。

黃士修表示，參選近兩週，雖然郭台銘的民調低，但仔細看交叉分析，郭台銘拿到傳統的知識藍、經濟藍選票，還拿到最多中間選民的選票，甚至召喚出一群，原本不表態、不投票的選民，願意因為郭台銘參選而站出來投票，跟當年的韓國瑜有點類似，難怪藍綠兩大黨都對他如此忌憚。

黃士修最後強調，郭台銘的支持度，是完全獨立於政黨之外，跨出政黨基本盤的民意，「但他知道自己一個人不會贏，藍白兩黨誰先願意跟郭合作，誰就能掌握下架民進黨的話語權。」

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黃士修郭台銘富人稅

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