韓國瑜成在野「桶箍」就等朱點頭？　趙少康：沒授權反而有彈性

▲韓國瑜（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選在野整合部分，是各界注目焦點，針對前高雄市長韓國瑜樂意擔任「桶箍」，促成在野總統參選人整合一事，前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋今（11）日上午表示，韓認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。中廣董事長趙少康則說，韓國瑜有無得到授權都可以幫助協調，而最好的時機點應該在10月中下旬，到時候局勢比較底定，要談比較容易談。

趙少康指出，韓國瑜如果願意出面協調是個不錯人選，韓說需要朱授權，但趙認為無論朱有沒有授權，韓都可以出來協調，有授權代表有代表性，但沒授權反而有彈性，以一介老百姓身份去幫助三人溝通；目前也不知道朱願不願意授權，也可能朱認為他自己去談就好，朱的想法外人難得知。

對於協調時機，趙少康建議10月中下旬比較適合，一方面侯友宜將要訪美，而柯文哲跟郭台銘也在拚選情，10月中下旬局勢會比較有個眉目，情勢大致底定之後，要談比較容易談，而現在大家都還衝選情就要談合，實在是言之過早。

趙少康分析，本來談判就是一開始條件會開很高，現在大家都想選正的，不會有人一開始就說願意屈居副手，那還談什麼？現在問每個人這問題，講的也不會是最後的結果，所以等情勢底定後，再來開始協調盤點各方實力，比如民調、政黨力量、發展潛力等條件來判斷誰最有勝算。他強調，在野不合，那就一個都當選不了，所以勢必得去談合問題是要怎麼談，合作也有很多種可能可以溝通，不合只有一種結果就是輸。