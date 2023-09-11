批蔡英文執政留下爛尾樓　國民黨團：何時兌現基本工資3萬元？

▲國民黨立院團批評蔡政府的低基本工資3萬元的承諾跳票。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

蔡政府上週召開任內最後一次基本工資審議委員會，將基本工資調升至2萬7470元，但總統蔡英文對年輕人承諾的「3萬元基本工資」已經跳票。對此，國民黨團11日召開記者會，痛批民進黨政府無力改善年輕人低薪問題，實施租稅改革的結果，是讓經濟成長果實由少數人享有，年輕人生活困頓，對未來沒有希望，已經是嚴重的國安問題。

黨團總召曾銘宗表示，蔡英文在2017年與媒體餐敘時承諾，2018年將終結青年低薪問題，鼓勵企業為勞工加薪，交給行政團隊最重要任務，就是「改善青年低薪問題」，而當時的行政院長，就是現在民進黨總統參選人賴清德。

曾銘宗指出，賴清德在2018年5月13日召開記者會，特別提到行政院將帶頭將公部門派遣工薪資從3萬起薪，同時提出10大改善低薪中長期措施，但記者會結束後呢？根本無力改善年輕人低薪問題。

曾銘宗分析，蔡英文上任後進行租稅改革，讓很多企業有了經營成果，卻由少數人享有。根據統計，1992年受雇人員報酬佔GDP比率為51.1%，到了2010年下降為45%，現在更形嚴重，去年有34萬全薪、全時勞工，月收入未達2.5萬元，儼然已經是國安問題。

首席副書記長李德維表示，基本工資在上周五（8日）經過審議委員會審議後，調升到27470元，時薪從176元調高到183元。但是跟鄰近國家相比，日本時薪調升到226元，韓國時薪為242元，其他先進國家如法國時薪387元、英國417元、德國426元。

李德維痛批，在民進黨執政下，小吃店可以拿到16.5億元快篩試劑的政府標案，50萬元資本額的超思公司，可以拿到幫政府進口8800萬顆巴西雞蛋，獲利8%服務費，這對辛苦在基層打拼的年輕人來說，相對的剝奪感更加嚴重。李強調，國民黨總統參選人侯友宜已經提出財經政策，在明年520執政以後，必將全力達成目標，為廣大年輕學子許一個可期待的未來。

藍委費鴻泰則表示，國民黨團的一貫主張，就是鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪、中小企業加薪可抵扣額度擴大、基本工資調漲到33000元。另外，對年輕人也提出「輕賦稅」，讓所得淨額56萬以下，薪資所得佔課稅總額七成以上。「顧青年」讓扶養12歲以下子女，扣除額提高到50%。「開徵富人稅」，綜所淨額在1000萬元以上者，且薪資所得不到三成者，開徵所得稅由現行的40%提高到45%。另外對於股利所得分離課稅者，稅率由現行28%提高至32%。