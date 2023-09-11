連千毅坐牢日子恐再加90天　「送白包」恫嚇網友遭判拘

▲連千毅（右二）涉嫌恐嚇網友再遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

引發高雄直播主之亂的連千毅，因組織犯罪被法院判刑7年定讞，並在今年6月1日入監服刑。不過，他的官司還沒完全結束，高雄地檢署偵查發現，連千毅成立蘭庭精品公司後，只要網友在網路或臉書上有不利的貼文或留言時，就會指揮手下恐嚇對方，甚至送白包，要求公開道歉或刪文，檢方依恐嚇罪將連起訴，法院審理後，依強制、恐嚇等罪，判處連千毅拘役90天。

檢方指出，連千毅是在2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，而連只要在直播或臉書上發現網友有對蘭庭精品有不利的貼文或留言，就會先截圖，發送到公司的群組裡，指揮高雄分會成員恐嚇對方，使留言者心生畏懼，被迫刪除留言並公開道歉。

▲連千毅。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

一名藍姓網友在連千毅直播時留言搗亂，連的手下馬上私訊藍「白爛欸，你是搞不清楚狀況嗎？」、「勸你最好公開跟任哥道歉不然馬上找到你」、「姓名電話地址傳來」，讓藍嚇得在臉書上道歉。

另一位周姓網友則是留言「好蠢洗臉人吃漢堡這種事也幹的出來，幼稚找個路人演的膩」，馬上也被連的手下以「我們這邊是苗栗太陽會」、「你有確定要這樣批評毀謗？」、「小心惹禍上身」等語警告，讓周嚇得不敢再留言。

▲連千毅在6月1日入監服刑。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

還有楊姓網友在某新聞粉絲團留言糾正連千毅所說的車輛型號，也馬上被留言「我給你三天時間，把這一些阿斯芭樂的留言給我刪除」、「要不然我在找你泡茶」，並被要求刪除留言，行為十分囂張。

連千毅在今年法院依組織犯罪、槍砲、妨害自由、強制等罪判處合併執行刑7年定讞，連千毅也在6月1日入監服刑，而他恐嚇網友的部分，高雄地院審理後，認為他犯行明確，依照恐嚇罪、強制罪判處他拘役90天，得易科罰金。可上訴。