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淫狼性侵女友女兒姊妹花害她自殘　還稱情堪憫恕求減刑

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲桃園男子性侵女友的一對女兒，遭判刑定讞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子阿寶（化名），與女友同居後，竟對她就讀小學的兩名女兒伸出狼爪，多次性侵姊姊，讓姊姊出現自殘行為；妹妹也遭阿寶猥褻得逞。事發後阿寶遭起訴一審判刑，他竟以自己犯罪行為「情堪憫恕」為由，請求減刑。最高法院不採信，重判10年6月定讞。

判決指出，阿寶自2016年起就開始性侵。當時他以按摩治療身體不是為由，碰觸就讀小學五年級的姊姊的胸部，猥褻得逞。阿寶食髓知味，沒多久又以同樣理由碰觸姊姊，這次更性侵得逞。一直到隔年全家到中國大陸遊玩，阿寶也摸進姊姊房間內，性侵得逞。

2018年姊姊已經升上國中一年級，出現自殘現象，老師發現後通知家長，讓姊姊接受諮商輔導。沒想到阿寶還以安撫情緒為由，開車將姊姊帶到桃園市觀音區某處地點，性侵得逞。阿寶的惡行還不只如此，他也在2017年間，當時妹妹還就讀小學三年級時，進入房門，反鎖後強吻妹妹私密處、猥褻得逞。案經檢方查證屬實後，提起公訴。一審法院認定阿寶犯下六罪，分別處有期徒刑3年4月、7年6月、7年8月、3年6月、7年10月、3年6月，並宣告有期徒刑15年的刑期。

阿寶上訴第二審，宣稱自己在案發後，將車子、不動產均過戶給女友指定之人，與被害人達成和解；再加上自己持續照顧女友一家人，請求法院從輕量刑。另外阿寶也認為自己犯罪情狀「情堪憫恕」，請求法院輕判。但高等法院二審審理後，還是認定阿寶犯6罪，因此僅撤銷一審宣告的15年刑期，改宣告有期徒刑10年6月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

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