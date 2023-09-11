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送養柴犬攏係假！惡男三方詐騙撈1萬3　害業者帳戶遭凍結

記者張君豪／台北報導

無辜柴犬竟成歹徒詐騙工具！一名家住新北市永和的陳姓詐欺慣犯（30歲）透過臉書發文佯稱要送養柴犬，北市文山區一名被害人想領養來陪伴小孩長大，卻遭陳男以施打疫苗等名目收取疫苗費用1萬3千元，未料被害人匯款領回犬隻後，想索取注射疫苗證明，卻遭陳男封鎖。

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、被害人匯款遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、被害人匯款遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

被害人怒告陳男詐欺，警方緊急凍結匯款帳戶，結果發現陳男以惡劣的三方詐騙手法，向新北市某寵物店購買一羅威那幼犬，被害人匯款淪為陳男購狗款項，還連累寵物店公司帳戶遭警方凍結，文山二警方日前逮捕陳男。▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、被害人匯款遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，被害人在7月中旬看到臉書社團「柴犬團領養&送養」看到陳嫌發文指稱要送養柴犬，但須支付犬隻注射疫苗費用，當時被害人想要領養犬隻陪伴小孩成長，未經深慮當天就與陳嫌約在新北市永和進行交易，被害人依約匯款1萬3千元，事後卻發現陳嫌未提供施打疫苗證明，發訊息詢問後反而遭陳嫌封鎖。

被害人發現被陳嫌巧立名目詐財後，憤而到文山二警分局報案，警方依規定將匯款帳戶凍結列為警示帳戶，未料2-3天後新北市永和區某寵物店業者發現帳戶遭凍結，業者主動聯絡警方，這才發現是陳嫌居間搞鬼。

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、被害人匯款遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、超萌柴犬淪陳男詐財工具。

原來詐騙慣犯陳男利用三方詐騙伎倆，讓領養柴犬的被害人匯款到寵物店業者帳戶，業者以為是陳男購買羅威那幼犬尾款，陳男僅付了頭款約1萬9千元就買到市價3萬多元的羅威那幼犬，被害人遭誆騙1萬3千元，寵物店業者則慘遭凍結帳戶，門市生意一度停擺。

警方追查發現，陳嫌經常利用愛護動物民眾愛心，以假送養、真詐財方式遂行詐騙，文山二警方追查後掌握陳嫌身分，8月27日拘提陳男到案，並查扣手機、筆電等證物，陳嫌到案後否認詐騙，認為是送養犬隻產生領養糾紛，警方懷疑他涉案不只一件，將循線深入追查，警訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官訊後裁定5萬元交保候傳。

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、被害人匯款遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳嫌以三方詐騙手法騙取寵物店犬隻、詐騙所得羅威那幼犬被警員救出。

文山二警方呼籲，假買賣是常見詐騙手法，民眾需注意第三方詐騙手法，犯嫌常利用買空賣空方式，提供他人帳號讓買家付款，實際上犯嫌取走貨物，買家收不到貨，業者帳戶無辜遭凍結。民眾進行網路買賣時，請務必查證對方提供匯款帳號是否為本人，民眾若遇類似狀況，可撥打110或165反詐騙專線求證避免財損。

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