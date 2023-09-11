與500顆不定時炸彈為鄰　彰化鄉親抗議瓦斯儲存場設立

▲彰化市民抗議業者設立液化石油氣容器儲存室兼作轉運站。（圖／議員楊子賢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



6年前被縣府勒令停工的「莿桐腳液化石油氣容器儲存室兼作轉運站」，經最高行政法院裁定縣府敗訴，業者近日動工，屆時將會有500桶瓦斯置於此處，居民膽戰心驚，11日上午超過百人拉白布條集結抗議；縣府也強調，業者應盡速出面與居民溝通，後續將要求相關單位嚴格把關，加強安全稽查，並不定期辦理實地救災演練，強化災害搶救效能，以維護公共安全。

▲莿桐腳液化石油氣容器儲存室兼作轉運站被縣府勒令停工。（圖／ETtoday資料照）

回到2017年10月6日縣府強調該建築基地位於「高速公路彰化交流道附近特定區」乙種工業區，並依據都市計畫法台灣省施行細則規定，於乙種工業區申請作為液化石油氣容器儲存設施、高壓氣體之混合、分裝及倉儲行為，須經目的事業主管機關審查核准，請業者依法補正，於補正程序完成前本工址不得繼續施工(勒令停工)。2018年業者不服訴願決定提起行政訴訟，2022年9月8日最高行政法院裁定縣府未依正當程序判決敗訴。

▲莿桐腳液化石油氣容器儲存室兼作轉運站被縣府勒令停工。（圖／ETtoday資料照）

在地居民林明祥表示，未來將可能會有近500桶瓦斯置於此處，看到2015年小琉球也曾經有瓦斯場爆炸造成人員損傷，濃煙直竄天際的畫面，現在每天都膽戰心驚，擔心美好家園宛如被設置不定時炸彈。

里長質疑，依據特種建築法規定道路寬度需要8米，但該入口彰水路207巷僅有5米寬，為何當初可以通過建照及消防安全審查，消防局今日前往該地會勘，經查該場址周邊巷道最窄處寬度為4.2公尺及4.9公尺，道路寬度作為救災通道尚符「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」。

縣議員楊子賢強調，一個8米路的定義，縣府各局處不願承擔解釋責任，希望縣長出面整合說明，瓦斯場火警跟一般民宅火警差異很大，要求縣府儘速辦理會勘，現場實地向民眾說明救災程序，與沙盤推演各種方案，消防局也會進行紙本演練，將書面說明給予鄉親。

而業者也回應，未來在該場址處設的是儲氣場，也就是說，只是將桶裝瓦斯載到該處存放再由貨車載走，若周遭里民有存疑，可以載居民到大村儲氣場參觀，讓居民了解。