　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

劍指中國！　美澳5盟國在印尼展開2周實彈軍演

▲美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲本次軍演集結美、澳、印尼與其他4國聯合展開。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社印尼巴紐旺宜10日綜合外電報導

在中國於南海地區侵略性加劇之際，數千名來自美國、印尼、澳洲和其他盟國部隊的士兵今天在爪哇島（Java Island）進行戰鬥演習，展示裝甲戰力。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）政府持續加強印太地區的軍事聯盟，以安撫因北京當局在爭議性南海地區日益挑釁行為而感到不安的盟國，南海地區儼然成為美中對峙的戰場。

▲▼美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼多國部隊協同操作，下圖為新加坡士兵採取臥射姿勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

這次為期2週的「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演於印尼時間9月1日（美國時間8月31日）在東爪哇省（East Java）沿海地區巴紐旺宜（Banyuwangi）登場，將包括實彈演習。

澳洲在演習期間出動了5輛M1A1艾布蘭（Abrams）戰車，印尼軍隊則派出2輛豹2式（Leopard 2）戰車。這是自越戰以來，澳洲首次在自身領土以外部署戰車。

自2009年以來，美國和印尼士兵每年都會舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）演習，去年改稱為「超級嘉魯達之盾」。

去年參加演習的澳洲、日本和新加坡今天也再次參與，而隨著參演名單擴大，加上英國和法國，今年共有約5000名軍事人員參與。

▼今年參演名單擴大，美、澳、日、英、法、印均參加。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美、澳等盟國在印尼展開「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）軍演。（圖／達志影像／美聯社）

中國將這次擴大軍演視為威脅，控訴美國正在建立類似於北大西洋公約組織（NATO）的印太聯盟，以限制中國在該地區日益增長的軍事和外交影響力。

美國陸軍第25步兵師指揮官伊凡斯（Marcus Evans）少將昨天接受美聯社採訪時表示，在這次大規模演習中引入裝甲戰力，能使盟國部隊和防禦夥伴有機會在戰鬥訓練中測試武器裝備，調整軍事戰備能力。

這次「超級嘉魯達之盾」軍演在多地舉行，包括在南海南部的印尼納土納群島（Natuna Islands）附近水域。

汶萊、巴西、加拿大、德國、印度、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、韓國及東帝汶也派出觀察員，參與這場聯合多邊演習。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／美國隊長結婚了！娶小16歲辣妻　鋼鐵人、索爾全出席
快訊／暴雨釀2死！　男女車內活活溺斃
兒子車禍亡保險公司拒賠！　逆轉改判200萬
快訊／台北遊艇大亨涉「下藥性侵」！　見警圍捕竟拔槍
錢康明卸任局長拋震撼彈！　提醒高虹安「這人遲早出事」
iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光
快訊／豪雨成災！嘉義市國立高中職緊急宣布：停課不停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美探險家卡1公里深洞穴！　救援隊曝已拉起一半

澤倫斯基：過去一周烏南戰線反攻有進展　巴赫姆特也有動作

西班牙火車撞跨越軌道行人　至少4死

劍指中國！　美澳5盟國在印尼展開2周實彈軍演

拜登證實會見李強：中國藉經濟困境侵台可能性不高

美國越南成「全面戰略夥伴」　深化經貿科技合作

摩洛哥強震攀升至2122死！　又遇規模4.5餘震

會見李強　 拜登：中國經濟動盪「不會台海戰爭」恐已無能力侵略

烏克蘭：俄軍無人機襲擊「5次爆炸聲」　碎片掉基輔市中心

金正恩愛女最新露面　坐爸爸旁升等了！南韓分析更像接班人

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

大直民宅暖獲喵星人！ 受困3天飼主急抱緊安慰

美探險家卡1公里深洞穴！　救援隊曝已拉起一半

澤倫斯基：過去一周烏南戰線反攻有進展　巴赫姆特也有動作

西班牙火車撞跨越軌道行人　至少4死

劍指中國！　美澳5盟國在印尼展開2周實彈軍演

拜登證實會見李強：中國藉經濟困境侵台可能性不高

美國越南成「全面戰略夥伴」　深化經貿科技合作

摩洛哥強震攀升至2122死！　又遇規模4.5餘震

會見李強　 拜登：中國經濟動盪「不會台海戰爭」恐已無能力侵略

烏克蘭：俄軍無人機襲擊「5次爆炸聲」　碎片掉基輔市中心

金正恩愛女最新露面　坐爸爸旁升等了！南韓分析更像接班人

苗栗銅鑼五福廟中元普渡法會結束　6千5百盤供品1分鐘掃光

錢康明親曝退回高虹安的紀念禮物：「任重道遠」還給你

1年長出1萬件！　全台違建總量達71.6萬件創新高

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻　鋼鐵人、索爾全出席

快訊／嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑活活溺斃

星巴克9／11起推特定品項買一送一　點9款飲品直接現賺一杯

美探險家卡1公里深洞穴！　救援隊曝已拉起一半

板橋「新北濕地藝術季」要來了！還有周末市集、舞台表演

大谷翔平4年來首度連7場休戰　天使教頭預告明天有機會復出

韓網熱帖／到目前為止2023年Melon年度榜單！　TOP全是女團＆女歌手

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

金正恩女新露面　南韓分析更像接班人

蛇口下救好友！澳洲69歲老人被狂咬中毒死

不要大麥克！麥當勞前主管大推「這樣點」

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

拜登：中國經濟動盪，不會導致台海戰爭

拜登證實會見李強：中國藉經濟困境侵台可能性不高

烏：俄無人機襲擊基輔

成都飛新加坡客機引擎起火！機艙狂冒濃煙

摩洛哥強震攀升至2122死！　又遇規模4.5餘震

阿嬤忘送孫上課！日2歲童被關車內9小時熱死

美國越南提升！　成「全面戰略夥伴」

劍指中國！　美澳盟國在印尼展開2周實彈軍演

普里格津遭爆根本沒死！躲小島等普丁病逝

更多熱門

相關新聞

拜登證實會見李強：中國藉經濟困境侵台可能性不高

拜登證實會見李強：中國藉經濟困境侵台可能性不高

美國總統拜登今天指出，他與中國領導階層舉行了數月以來最高層級會談。他並表示，中國經濟波動不會導致它侵略台灣。

美國越南提升！　成「全面戰略夥伴」

美國越南提升！　成「全面戰略夥伴」

蛇口下救好友！澳洲69歲老人被狂咬中毒死

蛇口下救好友！澳洲69歲老人被狂咬中毒死

摩洛哥強震所有人嚇爆！機票售罄沒法離開

摩洛哥強震所有人嚇爆！機票售罄沒法離開

摩洛哥強震規模是7.2還是6.8？專家解釋了

摩洛哥強震規模是7.2還是6.8？專家解釋了

關鍵字：

美國印尼澳洲東南亞要聞中國超級嘉魯達之盾Super Garuda Shield

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

嘉義縣長宣布停班課　居民臉書留言：帥翻

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭掩埋

她闖民宅「救浪貓」　網看照歪樓：彭小姐是對的

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面