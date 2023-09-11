她失戀拜月老　找男條件「打滿1頁A4」！曝要求全笑傻：單身吧

▲原PO朋友失戀，開了條件要去拜月老。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

記者鄺郁庭／綜合報導

「這是要去火星找對象吧！」有網友表示，朋友最近失戀，打算去拜月老，拿給他一張A4紙，這一看超傻眼，因為紙上開滿條件，印了滿滿一面還不夠，上下留白處還手寫「補充要求」。其他人見狀紛紛笑噴吐槽，「月老：……妳獨角獸想要什麼顏色的？」「這種要求，對著流星許願，流星都要倒著飛出大氣層。」

爆料公社APP分享一位網友貼文，原PO表示，朋友最近失戀，說要去拜月老，然後打了滿滿一張條件，透露女方是高高肉肉的大奶妹，「沒什麼特別的，只有特別瘋，這是要去火星找對象吧！」

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只見女方要求身高180以上、體重75左右，體格很好的運動員；年齡要求25～35歲，年收120萬左右；要喜歡性行為，一周至少5次，如果可以早晚、各1次最好；外型部分，她希望對方眼睛要大、長得好看、鼻子挺、頭髮多，連生殖器形狀都有要求，「要上鉤上翹很硬，要很直挺挺，長15公分以上、粗3.5以上」。

▲條件曝光引發熱議。點圖可放大。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

另外，紙上滿滿都是類似「不可以嫌我胖」、「對我不會隨意變心」、「不會接觸異性」、「每個月給我零用錢一萬至三萬」、「對我很大方」、「要接送我下班」、「不要控制我，但要接受我的控制」、「會記得我的喜好，給我驚喜或是給我錢」等諸如此類的條件。

看到紙張上的要求後，眾人紛紛笑噴，「現在的男孩子要懂得保護珍惜自己」、「這是談生意吧」、「廟方怒XD」、「月老可能除了獨角獸，連鳳凰或是龍都想給她了」、「月老看到直接放碎紙機。」還有網友吐槽，「幾個注音？段落？標點符號？我是月老也看不下去」、「月老：看文字看到頭昏眼花，紅線無法綁」、「注音怎麼這麼多，還都不是特別難的字。」