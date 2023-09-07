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10年閨蜜脫單！男方「1句請託」她傻了　全場怒：勸分不意外

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲10年好友脫單，男方1句客套話震驚她。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

遇到另一半的好朋友，小心自以為的客套話惹怒對方！近日，有女網友在 X（推特）上發文，和好幾個好友出去玩時，遇到其中一人的男友，便與對方稍微打了個招呼，沒想到男方突然「客套」表示，「這傢伙真的是什麼都不會，麻煩妳們照顧了！」令她不禁傻眼脫口開嗆，引發熱論。

這位女網友在推特發文，和好幾個朋友出去玩時，遇到其中1人的男友，所以有稍微和對方打了個招呼。沒想到，男方突然向她們開口請託，「這傢伙真的是什麼都不會，麻煩妳們照顧了。」聽到這一句話，驚得原PO脫口，「一個突然冒出來的男人，跟女友的10年閨蜜說這種話對嗎？」

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貼文一出，吸引9.2萬人不禁按讚，台灣粉專「方吉君速報-我笑故我在」也轉發並翻譯，吐槽「覺得用自貶來表達謙虛這種手法、用在自己身上就夠了。」話題引來網友秒勸分，「好沒禮貌的男朋友！什麼時代了，還有這種用貶低表達愛意的扭曲方式？快點作廢！」「被勸分真的不意外餒！」

還有網友有感搖頭，「可能他是好意，但這種說話方式真的要好好改變一下了」、「好意不是建立在貶低欸」、「那個十年朋友講就算了，你是什麼咖啦」、「說『謝謝你們一直以來的照顧』也很討厭，明明就是朋友更熟吧！除非是要結婚了，最好不要亂講這種話」、「有遇過類似的情況，當時也是超尷尬。」

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