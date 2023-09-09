網紅騎重機遭酒駕男撞飛！全身包紮恐怖畫面曝　驚喊：我差點沒命

記者劉人豪／台北報導

昨（8）日晚間10時許，台北市士林區劍潭捷運站附近發生一起車禍，網紅「重讀」陳昱中遭到53歲張姓男子酒駕撞上，導致身上多處擦挫傷，事後被送往中山區馬偕醫院救治，他也在IG上發文說「我差點沒命…沒開玩笑」，並表示未來會做公益宣傳禁止酒駕。

▲網紅「重讀」遭酒駕男撞上，全身多處受傷送醫。（圖／民眾提供）

「重讀」在IG上發文指出，「我被酒駕撞，人還活著，就在剛剛，超扯，感謝上帝」，並且呼籲大家不要酒駕，幸好他沒有被輾過，算是不幸中的大幸，也表示未來一定會作公益宣傳禁止酒駕，「我差點沒命…沒開玩笑」。

▲「重讀」表示未來一定會做公益宣傳禁止酒駕 。（圖／翻攝自IG／b.trouble_lucifer31）

▲台北市士林區承德路8日民眾目擊一起疑似肇逃事件。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

警方調查，當時重讀騎乘重機，遭到酒駕的53歲張姓男子撞上，導致四肢擦傷，被送往中山馬偕醫院救治。張男犯案後則是繼續逃逸，直到目擊者尾隨報警，員警抵達文林路以後，才將人逮捕歸案。事後進行酒測，張男的酒測值高達1.09mg／L，已經明顯超標；重讀則是沒有飲酒。詳細案發原因為何，仍待警方進一步調查。