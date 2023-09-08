狂交10健身教練男友！妹子踢鐵板「一定會約砲」　狂勸請遠離

▲一名女網友交過10個教練男友，直指都被劈腿、外遇。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名健身教練自爆，只要是頗有姿色的學員，都發生過關係，因此勸戒男性們，不要讓另一半來上教練課，引發討論。近日一名準人妻透露，過去非健身教練不交的她，最後覺悟了，「直接說結論...健身教練一定會約砲、劈腿、外遇」，如今改交牙醫男友，最近兩人即將完婚。

一名女網友在Dcard以「想認真交往請遠離健身教練」為標題發文，她自曝是健身教練控，交過10個以上的教練男友，結果下場超慘烈，「直接說結論...健身教練一定會約砲、劈腿、外遇」，導致原PO再也不敢碰這一行業的男友。

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話鋒一轉，原PO即將步入禮堂完婚，另一半則是醫師職業，於是她認真喊話「想認真交往找有錢的醫生、電資就好了...給大家忠告～信不信看各位了！」而這篇文章事後已遭刪除。

不過，過去一名健身教練跳出來自爆，表示只要頗有姿色的女學員，都與他發生過關係，「裡面包括已婚的。」雖然說這樣會斷自己財路，但他強烈建議，真的不要讓女朋友來上教練課，「我們教練間都流傳一句話，來上教練課的女人都可以上。」

對此，有網友認為說得太誇張，「這不是男女都一樣嗎？」「會約砲的人到哪裡都可以約，不會約的到健身房還是不會約啦！」也有學員分享，「我待健身房2年，根本沒那麼誇張，很多都以訛傳訛」、「就少數例子比較大聲而已...多的是正常上課的男女教練」。

▼原PO原文。（圖／翻攝Dcard）

