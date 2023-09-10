普里格津遭爆根本沒死！　分析家曝：躲加勒比小島「等普丁病逝」

▲曾策劃瓦格納叛變的普里格津上個月在一場墜機意外中逝世。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的座機在8月23日墜毀後，俄羅斯指出，遺體基因比對結果證實他是這起空難的10名罹難者之一。然而，一名俄國政治分析人士最近稱，普里格津其實還沒死，而且目前隱匿於委內瑞拉的一個島上。

據《鏡報》報導，過去曾稱俄羅斯總統普丁身患絕症的索洛維（Valery Solovery），最近又語出驚人，表示普里格津其實沒死，而且還在加勒比海的瑪格麗塔島（Margarita）上過著天堂般的日子。

索洛維並未提供相關言論的證據，但他聲稱，「據我所知，普里格津此前曾被警告他會被暗殺，還收到了飛機可能墜毀的預警，因此他沒有登機。」

▲普里格津墜機逝世後，有不少民眾趕到事發地點為他獻花。（圖／路透）

根據索洛維的說法，普丁現在已病入膏肓，甚至可能活不過今秋，因此普里格津與俄國安全委員會的秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）達成協議，即普里格津必須保持隱匿，但可以保留一支5000人的瓦格納雇佣兵部隊。

索洛維認為，這支部隊可能會在未來一場即將爆發的權力爭奪戰中發揮作用，以「敢死隊」的身份為帕特魯舍夫剷除異己。事實上，烏克蘭軍事情報部門（GUR）也曾質疑普里格津是否真的死了。GUR表示，「我們可以確定瓦格納其他軍事指揮官已在這起飛機失事中死亡，但我們無法證實普里格津是否也已去世。」

Telegram頻道Brief也引述內部人士消息指出，「巴西航空工業公司已將這起墜機事件列為機密，並特別控制了這起案件的證據。」然而，普里格津的親密夥伴舒加利（Maxim Shugaley）堅信普里戈津已去世，「他可能被俄羅斯國內或國外的人暗殺，但可以確定的是，他已經不在了」。