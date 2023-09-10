日本外務大臣訪問烏克蘭 　重申日本官民將「支援烏重建」

▲日本外務大臣林芳正閃電出訪烏克蘭，傳達日本官民合作協助烏克蘭重建的心意。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本外務大臣林芳正9日訪問烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基、總理什米哈爾等政要會談，傳達日本官民合作協助烏克蘭重建的心意。這是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，首度有日本外務大臣訪烏。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正訪問波蘭後，於日本時間9日上午搭火車進入烏克蘭境內。下午2時（台灣時間下午1時）左右，林芳正前往許多市民在俄羅斯侵略下犧牲的布查（Bucha），造訪埋葬多數遺體的教堂，向罹難者致哀，並在慰靈碑前獻花致意。

之後，林芳正在烏克蘭首都基輔拜會烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。會談中他表示，為了制裁俄羅斯並加強對烏克蘭的支援，在國際社會討論俄烏局勢的議題時，身為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國的日本會扮演好領航者的角色。

G7今年7月公布了有關烏克蘭安全保障的聯合聲明，一般認為，林芳正此行已確認了日烏兩國將研擬合作協議一事。

澤倫斯基今天在社群網站上傳他與林芳正握手的照片，並發文寫道：「歡迎日本外務大臣林芳正訪問烏克蘭。感謝亞洲重要的夥伴日本支援烏克蘭。」

林芳正也與烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）舉行會談。隨同林芳正訪烏克蘭的樂天集團會長兼社長三木谷浩史等與通訊、醫療領域的日企相關人士陪同出席。

日本政府預定今年年底至明年初之間的適當時間在日本舉行「日烏經濟復興推動會議」，希望從日本的觀點，日本官民合作協助烏克蘭的重建。預定出席這場會議的什米哈爾今天表示，非常期待日本企業的支援。