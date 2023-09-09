美國空軍參謀長警告　解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

▲美國空軍參謀長布朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）近日獲提名接替現任美國參謀首長聯席會議主席，他透過空軍內部備忘錄警告，中國正試圖利用美國軍人所擁有的知識技能，來加強填補中國軍事力量的不足。

綜合CNN、福斯新聞等報導，空軍這份8日發布的內部備忘錄提到，中國正透過與中國有業務往來的國際企業，鎖定招募經過美國及北約訓練的跨領域軍事人才，來培訓解放軍。

布朗指出，「接受這些國際企業合約的人，正破壞我們的國家安全，把戰友、國家安全置於危險之中，且可能違法」，鼓勵軍事人員即便離開部隊也要保護國防資訊，美方已請求盟國處理同樣的問題。

這封內部備忘錄的內容最初由華盛頓郵報披露。依據美國空軍特別調查辦公室一名特別探員的說法，中國試圖透過看似無害的工作機會利用美國人。

美國飛行員及其他擁有豐富專業知識的退伍軍人可能會在國防活動上被接觸並獲得職務，若以前航空航天地面設備維修人員與著陸訊號人員為例，這些工作需要專業知識來操作設備引導飛行員與飛機安全飛行。但官員指出，這些工作機會的背後是由中國政府控制或與中國共產黨簽訂合約的私人公司，機構尋找願意分享工作知識的顧問及培訓師等人，並在不知不覺中把資訊提供給中國軍方。