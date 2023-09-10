拜登啟程訪越　紐時爆：越南向俄國「秘密採購武器」違反美制裁

▲拜登9日在G20峰會上出席全球生物燃料聯盟成立儀式。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登8日抵達印度參加G20峰會，並在10日前往越南進行國是訪問，有望與河內簽署全面戰略夥伴關係協議。不過在美、越拉近關係的同時，《紐約時報》披露一份越南財政部文件，裡頭列出越南3月份打算向俄羅斯秘密採購大量武器的計畫，形同違反美國對俄制裁措施。

據《紐時》報導，拜登定於10日前往越南河內，他希望將越南定位為美國在印太地區穩定可靠的盟友，越南政府也預計同意提升與美國的外交關係至最高地位，相當於對待中國、俄羅斯與印度。然而，越南財政部一份日期為2023年3月的內部文件卻顯示，越南政府計畫透過一家在西伯利亞的越南與俄羅斯合資石油公司轉讓，秘密支付國防軍購費用。

報導指出，這份文件由越南財政部副部長簽署，內容已獲得越南前任與現任官員證實，文件還指出，越南正在與俄羅斯進行一項新的軍購談判，在西方國家對俄羅斯進行全面禁運制裁之際，此交易將「強化雙方戰略信任」。

報導指出，越南曾是世界前十大武器進口國之一，長期以來一直依賴俄羅斯的武器，對於越南而言，美國誓言要制裁向俄羅斯採購軍火的國家，等於打亂了越南軍事改革與現代化的計畫。與此同時，越南希望加強在南海應對中國的威懾力。

美國外交官員目前並未就越南與俄羅斯可能的武器交易發表回應。報導稱，越南幾十年來善於游走在大國之間，明確表示不會參加軍事聯盟、不選邊站，但與俄羅斯的軍火交易不僅將可能削弱美越關係，並且凸顯了美國迫使各國選邊站的外交政策風險。另一方面，越南此時秘密購買俄國武器也顯示，它正在步入一場更大的安全競賽，既沉浸於冷戰政治，也牽涉到眼下的俄烏戰爭。