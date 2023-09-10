摩洛哥強震所有人嚇爆！他曝「裹床單逃命」過程　機票售罄沒法走

▲摩洛哥強震爆發後，不少人都因為害怕餘震，不敢在回到建築內，只好在街邊席地而坐，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥馬拉喀什（Marrekesh）西南約71公里處在8日深夜爆發世紀強震，多座百年建築坍塌，死亡人數更是突破了2000人。因地震被滯留在摩洛哥的中國男子李政德告訴媒體，如今所有離開摩洛哥的機票都已完售，導致他們難以回國。

港媒《香港01》引述《羊城晚報》報導，為了拍攝工作在當地7日前往摩洛哥的李政德，住在距離本次地震震央約200公里處的塞塔特（Settat）。8日晚間11時，李政德在睡夢中被劇烈晃動搖醒。意識到地震爆發後，完全來不及考慮任何事的他，立即與同事「裹著床單」匆忙跑下樓。

李政德回憶道，當時大街擠滿了人，驚恐的情緒不斷擴散，人們也因為害怕餘震，寧可頂著寒風在街上討論情況，都不敢上樓睡覺，「當時整條街道只有我們3個中國人，雖然我們這裡因為距離震央較遠，基礎設施沒有受到太大影響，但可能是因為很多人都在用網，所以網速很慢」。

原本，李政德與同事打算第二天就趕快離開摩洛哥，但由於所有機票都已售罄，因此他們打算開車前往摩洛哥最大的城市卡薩布蘭卡（Casablanca）尋找離開的機會。然而，此前天空新聞非洲記者埃爾巴吉爾（Yousra Elbagir）曾指出，通往卡薩布蘭卡的道路在地震發生後不久後就已塞爆，許多人希望能盡快離開馬拉喀什。