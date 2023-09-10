強震10秒像世界末日毀了！摩洛哥山村房屋倒塌　拉出遺體災民哭泣

▲圖為山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）地震發生後的樣貌。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥旅遊之都馬拉喀什附近的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim）的迷人景色向來吸引不少遊客到訪，但8日晚間歷經強震後變得滿目瘡痍，當地至少數十棟房屋倒塌，這讓當地居民直說，「我們感受到像是世界末日的劇烈搖晃……10秒鐘，一切都沒了。」

綜合美聯社、CNN等報導，穆萊卜拉欣是個人口不到3000人的小村落，這裡擁有的迷人景色與靠近馬拉喀什的位置，吸引遊客及戶外愛好者來訪，街上也有許多咖啡廳，是仰賴旅遊觀光業與農業發展的地方。

8日入夜後，這場120多年來最嚴重的強震來襲，位在震央東北方約45公里處的貧困社區有數十棟建築物倒塌，家園牆壁淪為瓦礫殘骸，屋內空間裸露在外。這讓居民圖迪特（Ayoub Toudite）直說，「我們感受到像是世界末日的劇烈搖晃……10秒鐘，一切都沒了。」

驚慌失措的村民紛紛跑到街上，混亂與恐懼情緒瞬間蔓延。在這之後，在他們返回家園徒手清理屋瓦殘骸之際，也開始把罹難者遺體移出來，一具接著一具。隨著罹難者人數不斷增加的消息傳出，聚集在社區健康中心外的人們忍不住落淚，心痛的父母拿著電話向親人泣訴失去孩子的消息。

人道主義工作者梅里諾（Carmen Merino）在地震來襲的這一刻正在摩洛哥度假，「我聽到大家在尖叫，機場和建築物內的燈全都熄滅，然後很快地，我意識到這是一場地震，但沒料到這場地震會帶來這麼大的打擊。」

摩洛哥搜救隊正盡全力和時間賽跑尋找倖存者，軍方部署飛機、直升機、無人機等，緊急部門調動救援人力挺進受災最嚴重的地區。聯合國駐摩洛哥協調員福斯蒂爾（Nathalie Fustier）表示，摩洛哥政府正部署應對措施，聯合國可在搜救工作、人道主義、重建需求等方面提供協助，目前已與摩洛哥官方取得聯繫，隨時準備好依據該政府願意的方式馳援。