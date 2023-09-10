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誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　專家給答案了

▲▼摩洛哥強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥有不少建築在日前的百年強震中被摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥8日深夜爆發世紀強震，至今已奪走逾2000條人命。對於此次地震，摩洛哥國家地球物理研究所測得地震為芮氏規模7.2，但美國地質調查局的估計則較低，只有規模6.8，令不少人疑惑究竟為何會出現數字上的差異。

據《紐約時報》報導，摩洛哥與美國測得的數字差異顯示了地震強度測量的複雜性。地震學家厄爾（Paul S. Earle）指出，美國地質調查局利用全球各地的站點進行測量，以便在全球範圍內對地震進行比較，但摩洛哥當局可能使用了當地的氣象站，才導致測量結果出現差異。

地球科學家菲格雷多（Paula Figueiredo）補充，地震規模的初始讀數通常是自動生成的，但由於數據的質量取決於多項因素，因此需要靠多位地震學家來進行修正與審查，後續還可能需要納入來自軌道衛星等數據來提高準確性，而這項任務可能需要耗時幾天才能完成。

▲▼摩洛哥強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥強震後，不少災民因失去家園必須在戶外過夜。（圖／達志影像／美聯社）

地震學家勃列特（Jascha Polet）也表示，從數字來看，7.2和6.8的地震規模雖然看似差異不大，但由於地震是按對數尺度測量的，因此這意味著規模7.2的地震強度比6.8大了2.5倍，釋放能量也多了4倍，因此精確測量地震規模是評估未來風險的關鍵因素；科學家也可藉此預測餘震的直接風險，以及一個地區發生更多大地震的長期可能性。

然而，地震規模只是影響地表震動強度的一個因素，其他因素還包括地震發生的深度、當地的岩石類型，甚至是地面斷裂的方向，因此全面了解地震事件的威力和影響，需要綜合考慮多方面的因素，而這也是地震學家在研究和測量過程中的重要工作之一。

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