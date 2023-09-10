全家喪命僅他獨活！3女兒遺體一具具拉出　摩洛哥男痛苦蜷縮瓦礫前

▲摩洛哥強震後，不少災民都聚集在災區外焦急等候家人消息。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

摩洛哥的規模6.8強震一夜奪走逾2000條人命，也讓無數家庭支離破碎。外媒表示，震央附近的山區村落災情狀況令人擔憂，而媒體也發現了一名中年男子在地震中失去所有家人與房子，無家可歸的痛苦遭遇。

據法新社報導，記者在重災區馬拉喀什市（Marrakech）附近的一個山區，發現一名獨自痛苦蜷縮在殘垣瓦礫前的40歲男子拉辛（Lahcen）。原來，地震發生時，拉辛正好在屋外，幸運地逃過了一劫，但他的家人卻隨著坍塌的房子一起永遠消失了。

▲▼不少災民在強震中失去家園。（圖／路透）

拉辛告訴記者，救援人員9日從廢墟中抬出了他3個女兒的遺體，但妻子和兒子仍不知所蹤。如今無處可去的他，低著頭、神情悲傷地說，「我失去了一切」，聲音小得幾乎聽不見。

然而，拉辛並不是這場災難中的唯一悲劇人物。CNN報導稱，來自Ouirgane鎮的穆罕默德（Mohammed）在地震中失去了4名家人，「我設法帶著2個孩子安全離開，但其他人根本來不及逃；我的房子沒了，我什麼都沒了」。

▲災區隨處可見表情痛苦、正等候家人消息的災民。（圖／達志影像／美聯社）

50歲的法蒂瑪（Fatima）也表示，「我還沒來得及抓住孩子們往外跑，就看到我的房子在我眼前倒塌了。我的鄰居房子也沒了，廢墟下還有2名死者。」最新統計數據顯示，摩洛哥強震的罹難者人數如今已攀升至2012人，另有2059人受傷，其中至少1404名傷者情況危急。