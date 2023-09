歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

▲丁梅爾清真寺(Tinmal Mosque)被震毀。(圖/翻攝自社群平台X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

摩洛哥8日世紀強震奪走超過2000人性命,數百年歷史的建築物承受不住強烈搖晃倒塌,包括位置靠近震央的丁梅爾清真寺(Tinmal Mosque)。丁梅爾清真寺建於12世紀,被認為是穆瓦希德建築的重要典範。

The Tinmal Mosque, a historical structure dating back to the 12th century located in the High Atlas mountains of Morocco and renowned for its Almohad architecture, has been reduced to ruins in the aftermath of the devastating earthquake. pic.twitter.com/ijALCucM97