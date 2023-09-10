花蓮百年土地公廟中元普渡！　捐出129份貢品助弱勢

▲花蓮市福安廟舉辦普渡法會後，將129份物資捐給花蓮市公所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市福安廟日前舉辦普渡法會，透過廟方管理委員會及信眾大德支持，將129份物資捐給花蓮市公所。市長魏嘉彥日前專程前往向廟方致謝，並頒發感謝狀，他也號召社會各界，當行有餘力時，可以透過慈愛基金捐款和物資捐贈，持續向弱勢朋友投注幫助與關懷。

位於廣東街的花蓮福安廟擁有百年歷史，主祀福德正神且相當靈驗，平日香客絡繹不絕，廟宇腹地不大卻有一座高達37尺的土地公神像，讓這裡成為搬遷至花蓮市的民眾必先到訪拜碼頭祈求平安之處。

▲花蓮市長魏嘉彥致贈感謝狀。

福安廟主任委員江福順表示，繼去年首次將中元普渡供品捐往實物銀行後，今年再度秉持取之於社會、用之於社會的信念，集結信眾大德的愛心，捐出普渡物資給花蓮市實物銀行，他也感謝信徒們的熱心奉獻，共同為社會甘苦人盡一份心力。

魏嘉彥說，普渡物資是花蓮市實物銀行相當重要的捐贈來源，感謝廟方的用心，準備相當多樣化的品項，不僅敬奉祖先及好兄弟外，也讓弱勢家庭的各項物資需求得以獲得滿足。

魏嘉彥呼籲，凡是生活困難，有民生物資需求者，不論戶籍位於何處，皆可備妥證明文件，前往實物銀行填表申領；他也提醒，每一份愛心皆得之不易，請將資源留給真正有需要的弱勢民眾，務必珍惜感恩。

花蓮市實物銀行位於中華路忠孝國小正門旁，開放時間為週一、週二、週四上午八點至十二點，下午一點半至五點半，週三及週五則是上午八點至中午十二點，歡迎有經濟困難且有物資需求的民眾前往申領。

