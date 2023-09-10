台南做工行善團用心「修理厝」　讓弱勢勞工免驚風雨大

▲台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，與「做工行善團」修繕志工，抓緊腳步幫弱勢勞工整修房子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

連日受到颱風外圍環流影響，連續數日漸歇性大雨，台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，與「做工行善團」修繕志工，抓緊腳步幫弱勢勞工整修房子。

勞工局長王鑫基表示，每位修繕志工貢獻自己的專業用心修繕，打造遮風避雨住家環境，就是希望讓弱勢勞工住得安心、免驚風雨大。10日油漆工會志工一大早即前往左鎮區完成最後施工。

左鎮區彭姓案主，具原住民和低收入戶身份，和家人同住的房屋老舊、多處毀損，隔間木板及牆壁大面積剝落，整體居住環境不佳，需重新整修。勞工局「做工行善團」獲通報到案家評估後，先由泥水工會進行天花板拆除清運施工，金屬工會志工協助進行廚房屋頂鐵厝鋼板施工、補強屋簷、臥室舊樑柱，以及電氣工會志工到府進行電線配置施工，更換老舊線路、重新拉線配線，安裝油煙機、熱水器、瓦斯爐、插座、燈具。木工工會志工完成牆壁美化板、天花板輕鋼架施工。上週泥水工會協助將案家破損的臥室地板，進行地坪貼磁磚美化施工。本周二9/5正懿企業有限公司派員到案家丈量房門，並於9/8完成安裝。今日由油漆工會最後接棒，協助進行牆壁、油漆粉刷美化施工，帶來煥然一新的住家。

為了讓案家有更完善的居住環境，市府從官田區二手傢俱倉庫運送2組雙人及1組單人組合床組、3座衣櫥及桌椅等家具給案家，臺南市政府原住民族事務委員會亦贈送兩組床墊，台南市餐飲職業工會也提供棉被祝賀，另本市梁姓企業家也認捐修繕費用。完工後王鑫基局長及志工們，一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌。這是做工行善團第224戶愛心修繕義舉，也是黃市長任內完成的第143戶。

本周做工行善團隊馬不停蹄修繕及到關廟區、南區等二處會勘，進行案家居住環境改善服務評估。局長王鑫基表示，十分感謝做工行善團每一位志工的奉獻參與，不畏風雨到場幫忙，今日油漆工會出勤的家庭志工有夫妻檔吳宏興和劉秀英、薛志強及李美瑩，手足檔則有李美芬、李美瑩、李建達，勞工志願服務協會志工李英章也到場協助。

市長黃偉哲表示勞工局「做工行善團」志工，長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，近期更於修繕時巡倒積水清除蚊蟲孳生源，協助登革熱防治，實為社會良好典範，感謝志工們與市府團隊攜手共同打造宜居的希望家園。