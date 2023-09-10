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社會 社會焦點 保障人權

高雄白車突變換車道...騎士剎不住撞上噴飛不治！影片曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區發生一起機車撞汽車的死亡車禍，機車騎士送醫不治，死者家屬在臉書貼文希望能有路過人車提供行車記錄器，釐清肇責，警方也提供監視器畫面還原整個過程，當時白色轎車在變換車道靠近慢車道時，機車從後方追撞。

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍，監視器還原撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍，監視器還原撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在5日晚間7點55分，27歲的郭姓駕駛沿澄清路外快車道南向北靠右直行，正當要右轉建國路時，與同向直行之43歲王姓男騎士發生擦撞，警方隨後獲報在三民區澄清路與文武街147巷口發生一起交通事故，前往處理之後發現雙方酒測值為零，王姓男騎士手腳擦傷、顱內出血，送醫搶救後於6日19時許不治。

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍，監視器還原撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍，機車連人滑行好幾公尺到路口才停下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍，監視器還原撞擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區發生一起死亡車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

肇事原因經過初步研判為郭姓駕駛變換車道未讓直行車先行，明顯違反道路交通安全規則第98條第1項6款，而王姓騎士未保持安全距離，是屬於道路交通管理處罰條例第58條第1款，可處600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，全案將依刑法過失致死罪移送偵辦。

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