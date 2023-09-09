高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

▲高雄輕軌與單車婦發生擦撞，婦人肇事後離開現場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌昨(8日)下午又發生事故，肇事者是一名71歲婦人，因闖紅燈與列車發生擦撞後就自行離去。警方事後調閱監視器追查婦人的身分，她竟鬼扯是「輕軌闖紅燈」，讓員警超傻眼，將依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發。

這起事故發生在8日下午2點多，警方獲報，四維二路、凱旋二路口發生輕軌與自行車騎士碰撞事故，員警趕抵現場了解，並協助管制、疏導交通，不過發現自行車騎士已離開現場。

▲▼高雄輕軌回廠時與一名騎著單車的婦人發生擦撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時自行車女騎士闖紅燈，與30歲簡姓男子所駕駛的輕軌列車發生碰撞，導致列車右側車頭刮傷，自行車騎士自行離去，輕軌駕駛無酒駕情事，詳細肇事責任待交通大隊鑑定。

警方調閱監視器追查自行車騎士的身分，昨晚追查出肇事者是一名71歲劉姓婦人，不過劉婦竟扯說，「是輕軌闖紅燈」，讓員警相當傻眼，經出示車禍畫面，劉婦才認了。

▲監視器清楚錄下，當時正是紅燈，劉婦騎著單車闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，劉婦見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例74條1項9款；另外，不依標誌、標線、號誌指示行駛，違反道路交通管理處罰條例74條1項1款。兩條均處新臺幣300元以上1200元以下罰鍰，將依照規定舉發。