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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3綠委連線搶「親子票」　新北樹林辦水上派對全濕身

▲▼鄭運鵬、吳秉叡、蘇巧慧聯合舉辦水上派對。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

▲鄭運鵬、吳秉叡、蘇巧慧今天聯合舉辦水上派對。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為陪伴社區居民度過炎炎夏日，民進黨立委蘇巧慧、鄭運鵬、及吳秉叡今（10）日在鄰近桃園龜山、新北新莊、樹林地區的三多國小，共同舉辦水上派對活動，於夏日尾聲邀請大小朋友一起玩水同樂，活動現場除了充滿各項水上設施，還有暖身健康操、親子劇團雜耍，以及多個關卡挑戰，3人嗨翻玩水槍，全身濕透。

鄭運鵬表示，今天的活動會場三多國小，其實是在桃園龜山、新北新莊、樹林交會地帶，而且8年前他首次參選立委時，3人就曾在三多國小一起辦活動，往後在立法院，3人會也針對地方建設與各項議題齊心合作。

蘇巧慧說，近期她常常結合「水獺媽媽」形象舉辦各式親子活動，不只希望成為爸媽的神隊友，提供親子假日玩樂的好去處，同時也藉此宣傳7年多來團隊爭取38所、186項、共7億4500萬的學校建設，讓更多人看見樹林、鶯歌、新莊地區的學校改變。她說，未來將會繼續舉辦更多創意活動，期望在短時間內將接觸群眾最大化，也將副總統賴清德政見講給更多人聽。

吳秉叡表示，他在9月也將舉辦氣墊樂園活動，隨著選舉進入白熱化，也會持續和蘇巧慧與鄭運鵬合作，舉辦更多親子活動，讓大家有充實愉快的假日時光。他指出，未來他所在地區的中和新蘆線迴龍站，會接鄭運鵬選區的桃園捷運棕線，加上蘇巧慧推動的樹林捷運，共同讓樹林、新莊、迴龍地區有更大發展。

針對近日在野黨喊出「下架民進黨」口號，鄭運鵬表示，民進黨的政治與選舉活動一直都是傳達正面訴求，而在野黨的選舉手段卻都是訴諸仇恨，「下架只是希望讓自己上架」，而民進黨會持續提出政績，用「和平保台、溫暖好政」的訴求爭取選民認同，力拚總統勝選、國會過半。

▲▼鄭運鵬、吳秉叡、蘇巧慧聯合舉辦水上派對。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼鄭運鵬、吳秉叡、蘇巧慧聯合舉辦水上派對。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

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