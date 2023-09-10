賴清德、侯友宜嘉義市對壘！賴嘉義後援會成立　侯下午三度回防

▲侯友宜今日上午赴桃園嘉義同鄉會活動。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選如火如荼，藍綠候選人今（10）日於嘉義大拼場，民進黨總統參選人賴清德上午在嘉義市出席信賴台灣後援會成立大會，國民黨黨總統參選人侯友宜下午則三度回防嘉義，先出席嘉義要拚台灣要贏2024總統立委婦女青年後援會成立大會，再到天后宮參拜，行程滿檔。

侯友宜今日競選行程馬不停蹄，上午在桃園出席「嘉義人挺家己人」桃園嘉義同鄉會挺侯大會，中午趕赴新北市鶯歌區雲林同鄉會參加會員大會，下午就到嘉義市民族國小參加總統立委婦女青年後援會成立大會，國民黨主席朱立倫、市長黃敏惠、立委參選人張秀華金同台造勢演講。侯友宜下午5時又到嘉義市天后宮參拜。

嘉義是侯友宜故鄉，侯上午受訪時表示，嘉義人是自家人，嘉義人重情、重義、重感情、重故鄉情，嘉義人也有很多外出打拚，大家打拚的中間，大家都會同心同力，為了故鄉嘉義的進步，為了台灣的未來，看得出一個鄉下孩子打拼的過程，所以大家互相疼愛、互相在一起。

侯友宜說，這次的選舉對嘉義人很重要，不是要顧嘉義而已，而是要顧全台灣，讓台灣這個地方可以安定，晚輩也可以回到嘉義，讓故鄉做比較好，也讓台灣大發展，自己會用嘉義的精神贏得這次的選舉，大家對嘉義人要有信心，一定會贏！