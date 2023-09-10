快訊／高嘉瑜質疑基泰「朝中有人」　籲蔣萬安：把門神揪出來

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成周邊民宅塌陷，民進黨立委高嘉瑜今（10）日指出，建商自己找監造有「球員兼裁判」疑慮，且該建案設計與監造是同一人，還曾在台北市府建管處擔任科員，質疑蔣市府過去8個月是否明明知道卻選擇包庇？呼籲應把市府裡面的「門神」揪出來。

高嘉瑜今天上午接受媒體聯訪時指出，「基泰大直」的監造及設計是同一人（建築師王德生），且曾在台北市府建管處擔任科員，起造人、基泰建設董座陳世銘曾在馬英九市府時期擔任都市計畫跟都市設計委員，承造人福益營造今年在北投另一建案造成鄰損，遭提告求償新台幣1522萬元，「是不是因為朝中有人、關係特別好，所以在整個民眾投訴陳情的過程中，市府完全置之不理？」

高嘉瑜表示，依照現在鄰損的處理規則，雖然建商必須事前做現況鑑定，但一旦發生鄰損的陳情，完全是由建商自己找技師、監造來負責回覆有沒有問題，公文發出時「結構安全無虞」、「不用列管」是依據什麼？她質疑，台北市府建管處回覆因為現在人都在大直工地，所以行政人員不方便回答，到底在隱匿什麼？不敢讓大家知道當初公文的依據是什麼？是否是建商自己球員兼裁判，告訴大家大事化小、小事化無，一切都沒有問題？

高嘉瑜補充，照理來說，這些監測的數據資料市府、建商、監造都有一份，如果都有好好監測、了解數據，應不會發生這樣的問題，「不是包庇，就是行政怠惰，就是這個建商完全置民眾的陳情於不顧，市府也是一樣的麻痺，才會導致這樣的事情」，過去8個月民眾不斷陳情時，難道都沒有人看監測資料嗎？還是說，明明知道卻選擇包庇、置之不理？如果今天真的是因為有門神、官商勾結才導致疏失，不只建商有責任，市府也有責任。

此外，高嘉瑜呼籲，台北市長蔣萬安每天都到「基泰大直」建案現場，但市府過去8個月到底有沒有在關心所謂的監測資料？民眾陳情被置之不理，是否就是因為門神的關係？今天不是說「會幫助重建」就可以撇清關係，應該給民眾一個真相，把市府裡面的門神揪出來。