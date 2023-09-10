茶壺風暴？她缺席嘉市信賴造勢　賴清德仍高呼「王美惠凍蒜」

▲民進黨總統參選人賴清德南下嘉義市造勢。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨嘉義市茶壺風暴檯面化，立委王美惠爭取連任，但嘉義市議會黨團近日卻發出聲明，與「王小姐」劃清界線，引發黨內譁然。民進黨總統參選人賴清德今（10日）上午南下參加嘉義市信賴台灣後援會成立大會，地方政要均到場，卻獨缺王美惠，不過，賴致詞時仍意有所指地強調要團結，讓自己當選總統，「王美惠凍蒜立法委員」。

長久以來，嘉義市綠營各系統壁壘分明，一派是綠色友誼連線的現任議員暨黨部主委黃露慧（其父是資深前議員黃正男），另一派則是以前議員江熙哲為首的地方派系，今年立委初選，尋求連任的王美惠面對黃露慧、前市議員凌子楚競爭，王雖在電話民調勝出，但初選裂痕難平。6月初嘉義市成立「嘉義市信賴台灣之友會」，當時黃露慧系統議員全數缺席，僅江熙哲、王美惠等少數黨籍議員上台。

今天上午，賴清德前往嘉義市參加信賴台灣後援會成立大會時，包括前市長涂醒哲、勞動部次長李俊俋、黃露慧、市議員黃大祐、蔡文旭、林煒軒、凌子楚，以及無黨籍的議長陳姿妏等政要均與會，但卻獨缺現任立委王美惠。

賴清德致詞時談及，嘉義市是台灣的民主聖地，過去當選市長者有國民黨、民進黨的，不管是哪個政黨，都有辦法在嘉義市執政，且嘉義市民意的指標，任何人只要贏得嘉義市多數民意支持，該次選舉就能夠贏得勝利。

同時，賴清德也感謝嘉義市信賴台灣後援會總會長黃俊森、顧問團總團長陳茂松及各分會幹部的努力，在他們的領導下，才能夠繼6月份成立嘉義市信賴之友會，今天再次熱鬧舉辦、團結嘉義鄉親，目的就是為了集結嘉義市各界力量。

賴清德說，今天成立嘉義市信賴台灣後援會的目的只有一個，就是希望分進合擊、團結贏得嘉義市這次的選舉，因為這次的選舉不只攸關台灣前途，更將影響民主是否能夠延續、印太地區的和平穩定，因此，他懇求民主運動的前輩們，這一次站出來發揮民主的精神，支持賴清德當選總統壯大民主，「如果清德能夠凍蒜總統，王美惠凍蒜立法委員，大家團結合作」。