遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

▲徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，目前至少464人預防性撤離，引來各界關注，但有部分人士質疑對於時事一向猛烈批評的國民黨台北市議員徐巧芯竟神隱。對此，徐巧芯10日回應，這起案件雖然不在她的選區，但其實她在不少節目上都有發表看法，並拿出相關片段喊話，「側翼想要怎麼抹都沒有用」。

徐巧芯說，最近媒體報導，綠營有個選戰計畫就是「先毀掉王鴻薇、徐巧芯」。她本來看了覺得這也太可笑，但經過幾天，自己感覺到還真可能這麼一回事。她在節目上都有公開支持北市府與議員同事們未來的修法方向，持續聯繫、討論中，就是希望能夠以個案推廣到通案，避免類似的事情再發生，過去也曾經協助過不少居民協調鄰損爭議，現在卻被攻擊成「躲起來」。

徐巧芯指出，針對法規，除了要與時俱進，政府也應該落實建築師查核，並且性強制要求建商加裝地質監測設備，跟北市府能夠連動，提早預警注意。至於綠營的選戰策略，她跟王鴻薇見招拆招，會繼續站在前線為人民發聲。

基泰建設10日召開記者會，董事長陳世銘表示身為起造人，願意對社會大眾、股東和客戶負責，宣布辭去董座一職，「所有責任我一個人來負擔」，之後善後事宜將交由總經理馮先勉協助、持續解決問題，隨後便離開現場。

對於賠償事宜，總經理馮先指出，公司擁有的存款、定存及撥款額度「是有80至90億的實力」，此次災損最多3億元，不會導致公司財務困難，甚至惡性脫產的狀況。