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高虹安名車豪宅爭議　議員質疑：廉政署交辦政風處才做

▲新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安爭議不斷。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社記者魯鋼駿新竹市9日電

新竹市長高虹安遭質疑入住高級住宅及名車代步，法務部廉政署今天稱，已督導新竹市政風處了解。有新竹市議員說，政風處今天才稱已調查，感覺像是廉政署交辦才做。

媒體報導，指新竹市長高虹安遭質疑入住高級住宅、名車代步等爭議，而廉政署未就此主動介入調查。法務部廉政署今天表示，已督導新竹市政風處了解，嚴正依法縝密處理。

新竹市政府政風處向中央社記者表示，在媒體報導後就在第一時間調閱資料及洽詢相關人員，目前釐清中，只要是有爭議的事項，政風處都有責任要調查，會依規定審慎處理，並將調查結果呈報給廉政署。

民進黨新竹市議員施乃如接受中央社記者電訪表示，市府以高虹安沒有申請官舍租賃補助及非名下坐車，是節省公務經費支出等回應，除避重就輕，更顯見對於廉政跟避嫌觀念薄弱。

施乃如說，高虹安接受「親友」協助，當中是否有對價關係，新竹市政府政風處應該調查，但政風處昨天避談不回應，今天廉政署發新聞稿稱要督導調查後，竹市政風處才終於有回應，感覺是廉政署交辦了才願意做。

施乃如認為，根據新竹市府政風處網站介紹，政風查處科的業務是發掘貪瀆不法事項，而新竹市府目前籠罩在廉政失察的茶壺風暴中，依法有權、更有法定義務要糾舉貪瀆不法的政風機關，不能置身事外。

民進黨新竹市議員楊玲宜日前在臉書（Facebook）發文，指高虹安出入有百萬名車代步接送。對此，新竹市府表示，為節省市府資源，高虹安行程常請友人協助，各種價位車輛都有，不應用片面資訊惡意解讀。

楊玲宜日前又在臉書爆出，高虹安疑似住在高級住宅回建築，質疑市府提供的官舍租賃補貼怎麼租得起。對此，市府回應，回建築為高虹安男友租屋處，居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明、承租合約。

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