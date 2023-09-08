高虹安遭爆住5千萬豪宅！她反揭林智堅「住皇宮」：月花7萬公帑租屋

▲新竹市長高虹安因男友的租屋再次登上新聞版面。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安被爆出居住在價值5千萬的豪宅，她昨晚從日本回國後，透過市府媒體窗口發出聲明表示，5千萬豪宅是男友的租屋處，且僅承租部分房屋而非整層樓面，感嘆個人隱私「體無完膚供社會檢視」。對此，同黨議員宋品瑩也發文聲援，並揭露新竹市前市長林智堅過去以每月超過7萬元的公帑租豪宅，「到底是什麼皇宮？」

宋品瑩8日下午在臉書發文表示，去年選舉和高虹安一起跑行程時就知道，高虹安住處並非回建築，只是她不認為任何人需要因為幾句沒有證據的謠言就揭露別人的隱私，然而民進黨議員沒有舉證，僅用幾句惡意的臆測就要求高虹安揭露自己的住處，肆意妄為，毫無法治、人權、民主素養，「如今證實完全是烏龍爆料，高市長被迫揭露自己與家人、朋友的隱私來自證清白，請問民進黨的議員們要不要道歉？」

宋品瑩也揭露林智堅前市長的租賃契約，從104至111年總共648萬元，而在591上查詢，每月5萬左右即可以租到新竹市東區標價超過4800萬的房子，「請問林智堅前市長每月平均超過7萬元的房子，到底是什麼皇宮？按楊玲宜議員的標準，這算不算帝王級待遇？林智堅市長至少於110年9月就有自用住宅，為什麼還要浪費公帑去租豪宅？」

▲新竹市前市長林智堅。（圖／記者黃彥傑攝）

宋品瑩質疑，110年10月到111年9月，林智堅在已經擁有自用住宅的前提下，為何還要申請補助？如果是為了林智堅隱私，那民進黨的議員又憑什麼質問高市長住哪，「最後，林智堅前市長的座車明明是賓士，為什麼沒有在林智堅前市長的財產申報上面？請問這台車是誰的？司機又是誰？是否為其他人或機關所饋贈或租借？用的又是誰的錢？」

宋品瑩最後也點名，「以上，請林智堅前市長的愛將、子弟兵、前幕僚，楊玲宜議員、劉康彥議員回答，謝謝。」

針對宋品瑩質疑林智堅使用公帑租賃官舍一事，民進黨新竹市議員劉康彥也做出2點澄清，「第一，這是由議會通過，合法合規使用的預算，合約也是由市府與所有權人簽訂，沒有任何一毛錢落入林前市長口袋；第二，許明財前市長任內，市府亦有編列，您可以撥空查閱預算書，看看一年究竟編列多少。」

劉康彥強調，若高虹安真的無此需求，接下來的預算會期，「我們可以一起把首長宿舍費砍掉，我相信妳一定會贊成的。」最後他也狠酸，宋品瑩指林智堅使用賓士，但財產申報卻刻意隱匿，讓人啼笑皆非，「圖片上的車，是柯建銘委員所有，他個人的財產申報也都如實揭露。不要再搞烏龍了！如果有空，關心一下副市長和文化局長，給他們一個溫暖。」