施淑婷「漏登」老公建商資產稱不知道要報　他挖財報打臉：根本說謊

▲施淑婷（左）、高虹安。（圖／翻攝自Facebook）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市發言人施淑婷即將高升竹市民政處長，卻被爆料去年選舉期間財產申報「獨漏」丈夫建商財產，「涉嫌漏報或隱匿財產」，施則澄清是第一次選舉，不知道配偶也要申報，非隱匿。對此，竹市議員劉崇顯9日貼出財產申報表示，施明明有申報配偶土地、存款等，只避免公開最容易引起爭議的建商資訊，根本在說謊。

劉崇顯表示，高虹安市長近期陷入「回建築豪宅居住」與「施淑婷人事任用」的爭議風暴中，原本說沒有租屋契約，隔一天又說有契約是男友的租屋處，雖然這份已公開的契約也是滿滿的吐槽點，例如只租一間「回建築」的套房、租金上碼，因此無法得知是否低於行情價，但做為行政首長，面對爭議說詞反覆，只會讓更多市民朋友失去信任。

劉崇顯表示，無獨有偶，施淑婷升任民政處長也是啟人疑竇，昨日更是被爆出隱匿配偶建商事業投資，未誠實申報，沒想到施處長的回應竟然是不知道配偶財產也要申報，將執掌市府第一大處的人，法規素養卻如此低落，令人啼笑皆非。

劉崇顯指出，再仔細查閱這份財產申報後發現，施淑婷明明就有申報配偶部分的財產資訊，包含土地、建物、存款⋯等，財產申報表的每一欄也都有提醒配偶財產需申報，顯見其「不知配偶需申報」的說詞根本在說謊，合理推論是想要在選舉期間，避免公開最容易引起爭議的建商資訊。

劉崇顯直言，明明就知道配偶財產需申報，「說謊是高虹安的團隊風格嗎？」雖然不知道隔了一天後高市長團隊又會蹦出什麼新說法，仍要鄭重對其呼籲，一個謊需更多的謊來圓，先誠實面對自己的過失，才不會將這座城市帶往錯誤的未來。

▼施淑婷財產申報。（圖／翻攝劉崇顯臉書）

