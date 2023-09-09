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「安全下莊」後po文　新竹市文化局長錢康明：我夢到我擋人財路

文化局長錢康明（右1）將在11日正式離職，他今天po文提到，「我做了一個夢，夢到我擋人財路」。（新竹市文化局提供）

圖文／鏡週刊

新竹市政府日前公布人事異動，文化局長錢康明將在11日正式離職，日前他在臉書po文「全身而退　安全下莊」就引發熱議，8日他再度po文提到，「我做了一個夢，夢到我擋人財路」，短短37字內容曝光，再度引起外界諸多揣測。

新竹市長高虹安上任後，一直試圖調查新竹市棒球場是否藏有「大祕寶」，不過該事件尚未查出重大缺失，反倒高因過去擔任立委時，涉嫌詐領助理費遭檢調起訴，深陷貪污風波。

近日新竹市政府突然公布人事異動公告，前高檢署檢察官蔡麗清江副市長離開市府團隊外，今年3月才就任的文化局長錢康明也將在11日離職。外界傳言錢擔任局長約6個月就去職，可能是「被請辭」。人事異動消息曝光後，錢4日在臉書po文曬出「全身而退　安全下莊」8字，當時就已引起外界好奇。

沒想到，錢康明8日再度po文，提到自己做了一個夢，「夢到我擋人財路，一個夢~不用寫回應文，幕僚們好好休息，週一才是上班日。」該篇po文曝光再度引起網路熱議，有不少人湧入留言，「是大祕寶嗎？原來大祕寶在市政府裡嗎？」「水很深的港（感）覺」「你知道你對抗的是台灣最大幫嗎？」

我做了一個夢 夢到我擋人財路 一個夢~不用寫回應文 幕僚們好好休息 週一才是上班日

錢康明發佈於 2023年9月7日 星期四

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